Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2 Leggi ora
Phil Jackson e Sam Smith, i Signori del Basket
Serie A: Milan – Como le probabili formazioni

Febbraio 18, 2026
Redazione

Milan-Como , Allegri contro Fabegas, il match recupero 24^ giornata Serie A , calcio d’inizio oggi alle 20,45 .Le probabili formazioni

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.

COMO: (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.


Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Febbraio 18, 2026
Redazione
Phil Jackson e Sam Smith, i Signori del Basket

Febbraio 18, 2026

