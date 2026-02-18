Serie A: Milan – Como le probabili formazioni

Milan-Como , Allegri contro Fabegas, il match recupero 24^ giornata Serie A , calcio d’inizio oggi alle 20,45 .Le probabili formazioni
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.
COMO: (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision