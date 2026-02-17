Champions League: Borussia D.–Atalanta 2-0

Al Westfalenstadion-Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund batte l’Atalanta 2-0 andata playoff Champions leaguye. Mercoledì 25 febbraio alla NewsBalance Arena il match di riuorno .

Inizio match e il Borussia dopo appena tre minuti passa in vamtaggio su colpo di testa di Guirassy’. LìAtalanta non siscompone e ridponde con Zalewsk: 22′ il suo cross teso non per poco non trova la deviazione di Pasalic e al 25′, riparteChampions League: Borussia D.–Atalanta 2-0nza veloce di Kolasinac, traversone del polacco il con Scamacca anticipato da Bensebaini. Prima del riposo al 42′ il Borussia Dortmund trova il raddoppio : bella combinazione Guirassy-Beier c facile per quest’ultimo appoggiare in rete l’assist di Guirassy.

Nella ripresa l’Atalanta ci prova con Krstovic la conclusione dalla distanza: bloccata da Kobel . la partita è piacvole con capovolgimenti da una parte e dell’altra coin i nerazzurri che cercano di accorciare le distanze, ma i padroni contengono le sgroppate di Bellanova e le invenzioni di Salardzic e portano a casa la vittoria Mercoledì 25 febbraio il ritorno alla New Balance Arena di Bergamo deciderà chi accederà agli ottavi di finale.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0

Reti: 3′ Guirassy (BD), 42′ Beier (BD).

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha (83′ Sabitzer), Svensson, Beier (70′ Adeyemi), Brandt (70′ Chukwuemeka), Guirassy (83′ Fabio Silva). A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Ozcan, Inacio, Kabar, Krevsun, Bernkara. Allenatore: Niko Kovac.

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti (46′ Hien), Kolašinac, Zappacosta (74′ Bellanova), de Roon (64′ Kamaldeen), Éderson, Bernasconi, Pašalić, Zalewski (83′ Samardžić), Scamacca (46′ Krstović). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Scalvini, Vavassori, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED).



Note: ammonitin Reggiani (BD), Kossounou (A), Djimsiti (A), Scamacca (A), Anton (BD).