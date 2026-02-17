Champions League , Juve travolta dal Galatasaray 5-2

Pesantissima sconfitta dela Juve 5-2 contro il Galarasaray nel match d’andata playoff Chamnpions League. Tra otto giorni il ritorno allo Stadium,

Una serata da incubo con una Juve dai due volti, incassa una pesante sconfitta che complica la qualificazione agli ottavi di finale Champins League, bianconeri sconfitti 5-2 dal Galatasaray.

A Istanbul partita di cartello di due ex del Napoli: Osimhen è il nuovo arrivo lungole coste del Bosforo Noa Lang. Il nigeriano non è andato a segno , ma c’è il suo zampino su duee gol, mentre l’olandese è andato a segnbo due volte. Las quadra turca turchi parte forte e sblocca la partita al 15’ con Gabriel Sara, la Juve non si scompone e riporta il match in parità subito dopo con Koopmeiners poi l’immediato .L’olandese al 32’ ribalta il risultato con la sua personale doppietta, su preciso assit di McKennie , l’americano schierato da Spalletti falso. Si va al riposo con la Juve in vantaggio 2-1.

Nella ripresa c’è solo il Galatasary in campo : il nuovo acquisto Lang fa 2-2 al 49’, poi al 60’ Davidson Sanchez va in gol per il 3-2 . al 67′ Cabal rimedia il secondo giallo e viene espulso. JKuve in dieci che si difende e non riparte più in contropie mentre il Galatasaray gioca sul velluto e insiste : al 74’ Lang firma la sua doppietta personale, poi all’86’ Boey chiude i conti su assist di Osimhen per il definitivo 5-2. Servirà ora un’impresa a Torino per ribaltare il risultato e conquistare gli ottavi di finale.

5-2. Servirà ora un’impresa a Torino per ribaltare il risultato e conquistare gli ottavi di finale.

TABELLINO

Galatasaray-Juventus 5-2

Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sanchez, Bardacki (dal 32’ st Singo), Jakobs (dal 38’ st Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (dal 32’ st Icardi), Akgun (dal 30’ st Sané), Lang (dal 38’ st Boey); Osimhen.

A disposizione: Sen, Guvenec, Ayhan, Gundogan, Kutucu, Asprilla.

Allenatore: Buruk.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 34’ pt Gatti), Kelly, Cambiaso (dal 1’ st Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (dal 35’ st Miretti); Conceiçao (dal 25’ st Kostic), McKennie, Yildiz (dal 36’ st Openda).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Boga.

Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Marcatori: 15’ Sara (G), 16’ e 32’ Koopmeiners (J), 49’ e 74’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G).

Ammoniti: Sara (G); Cambiaso (J).

Espulsi: 67’ Cabal (doppia amm.) (J).

Note: amm. Spalletti (all. Juventus).