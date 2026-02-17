Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League , Juve travolta dal Galatasaray 5-2
Galatasaray- Juventus :Bremer problemi muscolari
Champions League , primo tempo: Borussia D. Atalanta 2-0

Galatasaray- Juventus :Bremer problemi muscolari

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione

Nel match d’andatat pplayoff Champions League contro il Galatasary intorno alla mezz’il difensore bianconero Gleison Bremer è uscito dalterreno di gioco per un problema muscolare alla cosscia destra. Il difensore bianconero ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Federico Gatti. Nelle prossime ore previsti gli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio del centrale brasiliano. 

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League , Juve travolta dal Galatasaray 5-2

Febbraio 17, 2026
Articolo successivo

Champions League , primo tempo: Borussia D. Atalanta 2-0

Febbraio 17, 2026

Recommended for You

Napoli: per Rrhamani si teme un lungo stop

Roma , Wesley , solo un trauma contusivo alla caviglia sinistra

Milan , Saelemakers torna a disposizione di Allegri

Fiorentina, Fagioli: “vittoria importantissima”

Atalanta , De Ketelaere: lesione posteriore del menisco ginocchio destro

Roma, Dybala recuperato per il match contro il Napoli