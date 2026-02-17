Galatasaray- Juventus :Bremer problemi muscolari

Nel match d’andatat pplayoff Champions League contro il Galatasary intorno alla mezz’il difensore bianconero Gleison Bremer è uscito dalterreno di gioco per un problema muscolare alla cosscia destra. Il difensore bianconero ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Federico Gatti. Nelle prossime ore previsti gli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio del centrale brasiliano.