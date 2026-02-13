Roma , Soulè:” Dybala giocatore incredibile”

Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast ufficiale della Roma, Matias Soulé ha parlato della sua avventura in giallorosso e del rapporto con Dybala. Queste le parole dell’argentino: “Venire alla Roma è stata una scelta fantastica , è un grande club . Prima di venire alla Roma conoscevo Dybala , giocare con lui è incredibile. In campo sappiamo tutti cosa può fare, fuori dal campo è una persona straordinaria. È questo che conta di più nella vita. È grande dentro e fuori dal campo”.