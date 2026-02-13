Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Juventus, Bremer:" a San Siro è sempre difficile"
Roma , Soulè:” Dybala giocatore incredibile”
Calcio Serie C . Il Ravenna ha esonerato l'allenatore Marchionni

Roma , Soulè:” Dybala giocatore incredibile”

Febbraio 13, 2026
scritto daRedazione

Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast ufficiale della Roma, Matias Soulé ha parlato della sua avventura in giallorosso e del rapporto con Dybala. Queste le parole dell’argentino: “Venire alla Roma è stata una scelta fantastica , è un grande club . Prima di venire alla Roma conoscevo Dybala , giocare con lui è incredibile. In campo sappiamo tutti cosa può fare, fuori dal campo è una persona straordinaria. È questo che conta di più nella vita. È grande dentro e fuori dal campo”.

Febbraio 13, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Juventus, Bremer:" a San Siro è sempre difficile"

Febbraio 13, 2026
Articolo successivo

Calcio Serie C . Il Ravenna ha esonerato l'allenatore Marchionni

Febbraio 13, 2026

Recommended for You

Inter, Chivu:”contro la Juve dobbiamo essere pronti come sempre”

Pisa, Hiljemark:”Il Milan è una squadra fortissima con giocatori di grade qualità”

Milan , Allegri:”Noi dovremo farci trovare pronti dopo 10 giorni di sosta”