Serie A , designazioni 25a giornata. Inter-Juventus a La Penna
Milan , Allegri:”Noi dovremo farci trovare pronti dopo 10 giorni di sosta”
Nations League , oggi il sorteggio

Milan , Allegri:”Noi dovremo farci trovare pronti dopo 10 giorni di sosta”

Febbraio 12, 2026
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri in vista della trasferta del Milan contro il Pisa ,(venerdì sera) , in conferebza stampa:

“Il Pisa è una squadra che fa della fisività il suo baluardo. In casa ha giocato buone partite Noi non dobbiamo sottavalutare l’avversario e fdarci trovare pronti po 10 giorni di sosta. Nel girone di ritorno i punti contano tant. Per noi è una paretita molto importante, anche perché gli altri hanno scontri diretti, dobbiamo avvicinarci alla quota che ci permetterà di entrare in Champions”.

Febbraio 12, 2026
scritto daRedazione
