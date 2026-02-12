Milan , Allegri:”Noi dovremo farci trovare pronti dopo 10 giorni di sosta”

Massimiliano Allegri in vista della trasferta del Milan contro il Pisa ,(venerdì sera) , in conferebza stampa:

“Il Pisa è una squadra che fa della fisività il suo baluardo. In casa ha giocato buone partite Noi non dobbiamo sottavalutare l’avversario e fdarci trovare pronti po 10 giorni di sosta. Nel girone di ritorno i punti contano tant. Per noi è una paretita molto importante, anche perché gli altri hanno scontri diretti, dobbiamo avvicinarci alla quota che ci permetterà di entrare in Champions”.