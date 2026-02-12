Nations League , oggi il sorteggio

In atesa dei playoff per accedere ai prossimi Campionati del Mondo di Calcio, oggi 12 febbraio 2026, alle ore 18 a Bruxelles, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026/27. L

La Nazionale italiana è inserita nella seconda fascia. Insieme all’Italia, nel secondo raggruppamento figurano Paesi Bassi, Danimarca e Croazia,

Quali saranno le pteziali nazionali avversarie degli Azzurri

Portogallo, Spagna, Francia e Germani. A caduta nella terza fascia, le insidie principali sono costituite dall’Inghilterra e dalla Norvegia, affiancate da Serbia e Belgio.

In quarta fascia :Galles e Turchia, Cechia e Grecia. Un girone “di ferro” potrebbe dunque vedere l’Italia contrapposta a Francia, Inghilterra e Turchia, mentre un sorteggio più benevolo prevederebbe l’incrocio con Germania, Serbia e Grecia.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: ITALIA, Olanda, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Repubblica Ceca, Grecia, Turchia

Come funziona il sorteggio?

Le prime due giornate della Nations League si disputeranno tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà definitivamente nel mese di novembre, con le ultime due giornate programmate tra il 12 e il 17 novembre 2026. Per le nazionali che riusciranno a superare il turno, i quarti di finale si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, culminando poi nella Final Four che assegnerà il trofeo nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2027.