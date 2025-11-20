Sfondo scuro Sfondo chiaro
Sorteggio Playoff Mondiali 2026: Italia contro Irlanda del Nord

Novembre 20, 2025
scritto daRedazione

L’Italia giocherà la semifinale playoff qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord -gara secca il 26 marzo così dall’urna di Zurigo . Gara di andatat in casa . In vaso di passaggiogli azzutti troveranno una a fra Galles e Bosnia, il 31 marzo 2026.

Playoff Mondiali 2026, le semifinali

Italia – Irlanda del Nord

Ucraina – Svezia

Turchia – Romania

Danimarca – Macedonia del Nord

Galles – Bosnia

Polonia – Albania

Slovacchia – Kosovo

Repubblica Ceca – Irlanda

Le possibili finali

Galles o Bosnia – Italia o Irlanda del Nord

Ucraina o Svezia – Polonia o Albania

Slovacchia o Kosovo – Turchia o Romania

Repubblica Ceca o Irlanda – Danimarca o Macedonia del Nor

Novembre 20, 2025
scritto daRedazione
