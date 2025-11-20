Sorteggio Playoff Mondiali 2026: Italia contro Irlanda del Nord

L’Italia giocherà la semifinale playoff qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord -gara secca il 26 marzo così dall’urna di Zurigo . Gara di andatat in casa . In vaso di passaggiogli azzutti troveranno una a fra Galles e Bosnia, il 31 marzo 2026.
Playoff Mondiali 2026, le semifinali
Italia – Irlanda del Nord
Ucraina – Svezia
Turchia – Romania
Danimarca – Macedonia del Nord
Galles – Bosnia
Polonia – Albania
Slovacchia – Kosovo
Repubblica Ceca – Irlanda
Le possibili finali
Galles o Bosnia – Italia o Irlanda del Nord
Ucraina o Svezia – Polonia o Albania
Slovacchia o Kosovo – Turchia o Romania
Repubblica Ceca o Irlanda – Danimarca o Macedonia del Nor