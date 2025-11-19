Coppa Davis : Italia – Austria 1-0. Berrettini batte in due set 6-3 , 7-6

Matteo Berrettini regala il primo punto all’Italia nel match quarti fi dinale contro l’Austria. Il tennista romamno supera in due set Jurij Rodionov . dopo un’ora e quaranmtacinque minuti con il punteggio di 6-3, 7-6(4) e porta gli azzurri sull’1-0 contro l’Austria.

Nel primno set Berrettini conuistra un breaak aggiudicandoselo 6-3. Nel secondo set invece è l’austriaco ha conquistare il break portandosi sul 5 a 2 , poi Berrerttini con tenacia recupera e si porta sul 5 pari. Si va al tie-break , l’azzurros vince i match centrando il 7-6 finale . Se Cobolli dovesse battere Misolic nel secondo match, l’Italia sarebbe in semifinale.