Qual. Mondiali, risultati

Scorpacciata di gol del Portogallo che batte 9-1 l’Armenia e si qualifica ai prossimi campionati del Mondo . Serata amara poer l’Italia sconfitta 4-1 dalla Norvegia ,Azzuri ai playoff. Clamoroso in Ungheria-Irlanda: la nazionale irlandese vince 3-2 nel recupero e scavalca l’Ungheria prendendosi il posto playoff. Tutto già deciso per Francia e Inghilterra (che vincono), nel gruppo D l’Ucraina batte l’Islanda, la scavalca e si prende il secondo posto spareggio

GRUPPO I

ITALIA-NORVEGIA 1-4

11′ Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′ e 79′ Haaland (N), 90’+3 Strand Larsen (N)

GRUPPO I

ISRAELE-MOLDAVIA 4-1

21′ rig. Turgeman (I), 37′ Nicolaescu (M), 65′ Revivo (I), 85′ Peretz (I), 88′ aut. Baboglo (M)

GRUPPO F

PORTOGALLO-ARMENIA 9-1

7′ Veiga (P), 18′ Spertsyan (A), 28′ G. Ramos (P), 30′, 41′ e 81′ J. Neves (P), 45’+4 su rig., 51′ e 72′ su rig. B. Fernandes (P), 90’+2 Conceicao (P)

GRUPPO F

UNGHERIA-IRLANDA 2-3

3′ Lukacs (U), 15′ su rig, 80′ e 90’+6 Parrott (I), 37′ Varga (U)

GRUPPO D

AZERBAIGIAN-FRANCIA 1-3

4′ Dadasov (A), 17′ Mateta (F), 30′ Akliouche (F), 45′ aut. Mahammadaliev (A)

GRUPPO D

UCRAINA-ISLANDA 2-0

83′ Zubkov, 90’+3 Hutsuliak

GRUPPO K

ALBANIA-INGHILTERRA 0-2

74′ e 82′ Kane

GRUPPO K

SERBIA-LETTONIA 2-1

12′ Gutkovskis (L), 49′ Katai (S), 60′ A. Stankovic (S)

CLASSIFICA

Girone A

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Germania 12 5 4 0 1 10 3 7 PVVVV 2 Slovacchia 12 5 4 0 1 6 2 4 VVPVV 3 Irlanda del Nord 6 5 2 0 3 6 6 0 VPVPP 4 Lussemburgo 0 5 0 0 5 1 12 -11 PPPPP

Girone B

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Svizzera 13 5 4 1 0 13 1 12 VVVNV 2 Kosovo 10 5 3 1 1 5 4 1 PVNVV 3 Slovenia 3 5 0 3 2 2 7 -5 NPNNP 4 Svezia 1 5 0 1 4 3 11 -8 NPPPP

Girone C

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Danimarca 11 5 3 2 0 14 3 11 NVVVN 2 Scozia 10 5 3 1 1 9 5 4 NVVVP 3 Grecia 6 5 2 0 3 10 12 -2 VPPPV 4 Bielorussia 1 5 0 1 4 4 17 -13 PPPPN

Girone D

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Francia 16 6 5 1 0 16 4 12 VVNVV 2 Ucraina 10 6 3 1 2 10 11 -1 NVVPV 3 Islanda 7 6 2 1 3 13 11 2 PPNVP 4 Azerbaijan 1 6 0 1 5 3 16 -13 NPPPP

Girone E

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Spagna 15 5 5 0 0 19 0 19 VVVVV 2 Turchia 12 5 4 0 1 15 10 5 VPVVV 3 Georgia 3 5 1 0 4 6 13 -7 PVPPP 4 Bulgaria 0 5 0 0 5 1 18 -17 PPPPP

Girone F

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Portogallo 13 6 4 1 1 20 7 13 VVNPV 2 Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2 PPVVV 3 Ungheria 8 6 2 2 2 11 10 1 PVNVP 4 Armenia 3 6 1 0 5 3 19 -16 VPPPP

Girone G

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Olanda 17 7 5 2 0 23 4 19 NVVVN 2 Polonia 14 7 4 2 1 11 5 6 PNVVN 3 Finlandia 10 8 3 1 4 8 14 -6 VPVPP 4 Malta 5 7 1 2 4 2 16 -14 NPNPV 5 Lituania 3 7 0 3 4 6 11 -5 NNPPP

Girone H

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Austria 18 7 6 0 1 21 3 18 VVVPV 2 Bosnia 16 7 5 1 1 16 6 10 VVPNV 3 Romania 10 7 3 1 3 12 9 3 PVNVP 4 Cipro 8 8 2 2 4 11 11 0 PNNVP 5 San Marino 0 7 0 0 7 1 32 -31 PPPPP

Girone I

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Norvegia 24 8 8 0 0 37 5 32 VVVVV 2 Italia 18 8 6 0 2 21 12 9 VVVVP 3 Israele 12 8 4 0 4 19 20 -1 VPPPV 4 Estonia 4 8 1 1 6 8 21 -13 PPPNP 5 Moldavia 1 8 0 1 7 5 32 -27 PPNPP

Girone J

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Belgio 15 7 4 3 0 22 7 15 VVNVN 2 Macedonia del Nord 13 7 3 4 0 12 3 9 NVVNN 3 Galles 13 7 4 1 2 14 10 4 VPVPV 4 Kazakistan 8 8 2 2 4 9 13 -4 PPVNN 5 Liechtenstein 0 7 0 0 7 0 24 -24 PPPPP

Girone K

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Inghilterra 24 8 8 0 0 22 0 22 VVVVV 2 Albania 14 8 4 2 2 7 5 2 NVVVP 3 Serbia 13 8 4 1 3 9 10 -1 PPVPV 4 Lettonia 5 8 1 2 5 5 15 -10 PPNPP 5 Andorra 1 8 0 1 7 3 16 -13 PPNPP

Girone L

Pos Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Croazia 19 7 6 1 0 23 2 21 VVNVV 2 Repubblica Ceca 13 7 4 1 2 12 8 4 VPVNP 3 Isole Faroe 12 8 4 0 4 11 9 2 PVVVP 4 Montenegro 9 7 3 0 4 6 14 -8 PPPPV 5 Gibilterra 0 7 0 0 7 3 22 -19 PPPPP

la Norvegia è al Mondiale dopo aver chiuso il girone in testa davanti all’Italia. Vanno al Mondiale anche Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Restano ancora undici posti disponibili per le europee: saranno definiti tra questa sosta di novembre (sette) e gli spareggi di marzo (quattro).

Sorpresa dal calcio africano: la Nigeria ha perso ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo la partita che valeva il playoff Interzona e non andrà ai Mondiali. Sudamerica e Oceania hanno già concluso, in Asia c’è ancora da definire le nazionali che prenderanno parte allo spareggio Interzona, mentre nel nord e centro America sono in programma in questa pausa le ultime partite del girone che consegneranno altre tre qualificate alla Coppa del Mondo del 2026 (e due al Playoff Fifa).

Per ora sono 32 su 48 le squadre col pass in tasca, al termine diquesta sosta saliremo a quota 42. Le restanti sei arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quelli Interzona Fifa (2). Ecco la guida complet

Le 32 Nazionali (su 48) già qualificate al Mondiale

Canada (Paese ospitante) Messico (Paese ospitante) Stati Uniti (Paese ospitante) Giappone Nuova Zelanda Iran Argentina Uzbekistan Corea del Sud Giordania Australia Brasile Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marocco Tunisia Egitto Algeria Ghana Capo Verde Sudafrica Qatar Inghilterra Arabia Saudita Senegal Costa d’Avorio Francia Croazia Portogallo Norvegia

Come funzionano le qualificazioni in Europa – il regolamento

Le qualificazioni UEFA mettono in palio 16 posti per il Mondiale 2026, sono iniziate a marzo 2025 e termineranno a marzo 2026.

Queste le due fasi di qualificazioni:

primo turno : 12 gironi da 4 o 5 squadre, con la squadra vincitrice di ogni girone che si assicurerà un posto per i Mondiali 2026;

: 12 gironi da 4 o 5 squadre, con la squadra vincitrice di ogni girone che si assicurerà un posto per i Mondiali 2026; secondo turno: i 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio a 16 squadre, a cui parteciperanno le 12 seconde classificate dei rispettivi gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni UEFA al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 percorsi di spareggio da 4 squadre ciascuno e gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali di marzo 2026.

Chi va al Mondiale dall’Europa

In questo novembre sono in programma le ultime partite dei gironi e, fin qui, le squadre europee ad aver staccato aritmeticamente il pass per il Mondiale sono Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo e Norvegia. A breve ci saranno quindi altre 7 qualificate. Ricordiamo la formazione dei vari gruppi:

GIRONE A: Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

GIRONE B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

GIRONE C: Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

GIRONE D: Francia*, Ucraina, Islanda, Azerbaijan

Ucraina, Islanda, Azerbaijan GIRONE E: Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria

GIRONE F: Portogallo* , Ungheria, Irlanda, Armenia

, Ungheria, Irlanda, Armenia GIRONE G: Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

GIRONE H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

GRUPPO I: Norvegia*, ITALIA, Israele, Estonia, Moldovia

GRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia Nord, Kazakistan, Liechtenstein

GRUPPO K: Inghilterra* , Albania, Serbia, Lettonia, Andorra

, Albania, Serbia, Lettonia, Andorra GRUPPO L: Croazia*, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra

*già qualificata