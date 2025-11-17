Qual. Mondiali, risultati

Scorpacciata di gol del Portogallo che batte 9-1 l’Armenia e si qualifica ai prossimi campionati del Mondo . Serata amara poer l’Italia sconfitta 4-1 dalla Norvegia ,Azzuri ai playoff. Clamoroso in Ungheria-Irlanda: la nazionale irlandese vince 3-2 nel recupero e scavalca l’Ungheria prendendosi il posto playoff. Tutto già deciso per Francia e Inghilterra (che vincono), nel gruppo D l’Ucraina batte l’Islanda, la scavalca e si prende il secondo posto spareggio
GRUPPO I
- ITALIA-NORVEGIA 1-4
- 11′ Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′ e 79′ Haaland (N), 90’+3 Strand Larsen (N)
GRUPPO I
- ISRAELE-MOLDAVIA 4-1
- 21′ rig. Turgeman (I), 37′ Nicolaescu (M), 65′ Revivo (I), 85′ Peretz (I), 88′ aut. Baboglo (M)
GRUPPO F
- PORTOGALLO-ARMENIA 9-1
- 7′ Veiga (P), 18′ Spertsyan (A), 28′ G. Ramos (P), 30′, 41′ e 81′ J. Neves (P), 45’+4 su rig., 51′ e 72′ su rig. B. Fernandes (P), 90’+2 Conceicao (P)
GRUPPO F
- UNGHERIA-IRLANDA 2-3
- 3′ Lukacs (U), 15′ su rig, 80′ e 90’+6 Parrott (I), 37′ Varga (U)
GRUPPO D
- AZERBAIGIAN-FRANCIA 1-3
- 4′ Dadasov (A), 17′ Mateta (F), 30′ Akliouche (F), 45′ aut. Mahammadaliev (A)
GRUPPO D
- UCRAINA-ISLANDA 2-0
- 83′ Zubkov, 90’+3 Hutsuliak
GRUPPO K
- ALBANIA-INGHILTERRA 0-2
- 74′ e 82′ Kane
GRUPPO K
- SERBIA-LETTONIA 2-1
- 12′ Gutkovskis (L), 49′ Katai (S), 60′ A. Stankovic (S)
CLASSIFICA
Girone A
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Germania
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|7
|PVVVV
|2
|Slovacchia
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|4
|VVPVV
|3
|Irlanda del Nord
|6
|5
|2
|0
|3
|6
|6
|0
|VPVPP
|4
|Lussemburgo
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|12
|-11
|PPPPP
Girone B
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Svizzera
|13
|5
|4
|1
|0
|13
|1
|12
|VVVNV
|2
|Kosovo
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|4
|1
|PVNVV
|3
|Slovenia
|3
|5
|0
|3
|2
|2
|7
|-5
|NPNNP
|4
|Svezia
|1
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|-8
|NPPPP
Girone C
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Danimarca
|11
|5
|3
|2
|0
|14
|3
|11
|NVVVN
|2
|Scozia
|10
|5
|3
|1
|1
|9
|5
|4
|NVVVP
|3
|Grecia
|6
|5
|2
|0
|3
|10
|12
|-2
|VPPPV
|4
|Bielorussia
|1
|5
|0
|1
|4
|4
|17
|-13
|PPPPN
Girone D
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Francia
|16
|6
|5
|1
|0
|16
|4
|12
|VVNVV
|2
|Ucraina
|10
|6
|3
|1
|2
|10
|11
|-1
|NVVPV
|3
|Islanda
|7
|6
|2
|1
|3
|13
|11
|2
|PPNVP
|4
|Azerbaijan
|1
|6
|0
|1
|5
|3
|16
|-13
|NPPPP
Girone E
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Spagna
|15
|5
|5
|0
|0
|19
|0
|19
|VVVVV
|2
|Turchia
|12
|5
|4
|0
|1
|15
|10
|5
|VPVVV
|3
|Georgia
|3
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|-7
|PVPPP
|4
|Bulgaria
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|18
|-17
|PPPPP
Girone F
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Portogallo
|13
|6
|4
|1
|1
|20
|7
|13
|VVNPV
|2
|Irlanda
|10
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|2
|PPVVV
|3
|Ungheria
|8
|6
|2
|2
|2
|11
|10
|1
|PVNVP
|4
|Armenia
|3
|6
|1
|0
|5
|3
|19
|-16
|VPPPP
Girone G
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Olanda
|17
|7
|5
|2
|0
|23
|4
|19
|NVVVN
|2
|Polonia
|14
|7
|4
|2
|1
|11
|5
|6
|PNVVN
|3
|Finlandia
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|14
|-6
|VPVPP
|4
|Malta
|5
|7
|1
|2
|4
|2
|16
|-14
|NPNPV
|5
|Lituania
|3
|7
|0
|3
|4
|6
|11
|-5
|NNPPP
Girone H
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Austria
|18
|7
|6
|0
|1
|21
|3
|18
|VVVPV
|2
|Bosnia
|16
|7
|5
|1
|1
|16
|6
|10
|VVPNV
|3
|Romania
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|9
|3
|PVNVP
|4
|Cipro
|8
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|PNNVP
|5
|San Marino
|0
|7
|0
|0
|7
|1
|32
|-31
|PPPPP
Girone I
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Norvegia
|24
|8
|8
|0
|0
|37
|5
|32
|VVVVV
|2
|Italia
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|12
|9
|VVVVP
|3
|Israele
|12
|8
|4
|0
|4
|19
|20
|-1
|VPPPV
|4
|Estonia
|4
|8
|1
|1
|6
|8
|21
|-13
|PPPNP
|5
|Moldavia
|1
|8
|0
|1
|7
|5
|32
|-27
|PPNPP
Girone J
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Belgio
|15
|7
|4
|3
|0
|22
|7
|15
|VVNVN
|2
|Macedonia del Nord
|13
|7
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|NVVNN
|3
|Galles
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|10
|4
|VPVPV
|4
|Kazakistan
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|PPVNN
|5
|Liechtenstein
|0
|7
|0
|0
|7
|0
|24
|-24
|PPPPP
Girone K
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Inghilterra
|24
|8
|8
|0
|0
|22
|0
|22
|VVVVV
|2
|Albania
|14
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|2
|NVVVP
|3
|Serbia
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|10
|-1
|PPVPV
|4
|Lettonia
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|15
|-10
|PPNPP
|5
|Andorra
|1
|8
|0
|1
|7
|3
|16
|-13
|PPNPP
Girone L
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Croazia
|19
|7
|6
|1
|0
|23
|2
|21
|VVNVV
|2
|Repubblica Ceca
|13
|7
|4
|1
|2
|12
|8
|4
|VPVNP
|3
|Isole Faroe
|12
|8
|4
|0
|4
|11
|9
|2
|PVVVP
|4
|Montenegro
|9
|7
|3
|0
|4
|6
|14
|-8
|PPPPV
|5
|Gibilterra
|0
|7
|0
|0
|7
|3
|22
|-19
|PPPPP
la Norvegia è al Mondiale dopo aver chiuso il girone in testa davanti all’Italia. Vanno al Mondiale anche Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Restano ancora undici posti disponibili per le europee: saranno definiti tra questa sosta di novembre (sette) e gli spareggi di marzo (quattro).
Sorpresa dal calcio africano: la Nigeria ha perso ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo la partita che valeva il playoff Interzona e non andrà ai Mondiali. Sudamerica e Oceania hanno già concluso, in Asia c’è ancora da definire le nazionali che prenderanno parte allo spareggio Interzona, mentre nel nord e centro America sono in programma in questa pausa le ultime partite del girone che consegneranno altre tre qualificate alla Coppa del Mondo del 2026 (e due al Playoff Fifa).
Per ora sono 32 su 48 le squadre col pass in tasca, al termine diquesta sosta saliremo a quota 42. Le restanti sei arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quelli Interzona Fifa (2). Ecco la guida complet
Le 32 Nazionali (su 48) già qualificate al Mondiale
- Canada (Paese ospitante)
- Messico (Paese ospitante)
- Stati Uniti (Paese ospitante)
- Giappone
- Nuova Zelanda
- Iran
- Argentina
- Uzbekistan
- Corea del Sud
- Giordania
- Australia
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marocco
- Tunisia
- Egitto
- Algeria
- Ghana
- Capo Verde
- Sudafrica
- Qatar
- Inghilterra
- Arabia Saudita
- Senegal
- Costa d’Avorio
- Francia
- Croazia
- Portogallo
- Norvegia
Come funzionano le qualificazioni in Europa – il regolamento
Le qualificazioni UEFA mettono in palio 16 posti per il Mondiale 2026, sono iniziate a marzo 2025 e termineranno a marzo 2026.
Queste le due fasi di qualificazioni:
- primo turno: 12 gironi da 4 o 5 squadre, con la squadra vincitrice di ogni girone che si assicurerà un posto per i Mondiali 2026;
- secondo turno: i 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio a 16 squadre, a cui parteciperanno le 12 seconde classificate dei rispettivi gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni UEFA al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 percorsi di spareggio da 4 squadre ciascuno e gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali di marzo 2026.
Chi va al Mondiale dall’Europa
In questo novembre sono in programma le ultime partite dei gironi e, fin qui, le squadre europee ad aver staccato aritmeticamente il pass per il Mondiale sono Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo e Norvegia. A breve ci saranno quindi altre 7 qualificate. Ricordiamo la formazione dei vari gruppi:
- GIRONE A: Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo
- GIRONE B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo
- GIRONE C: Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia
- GIRONE D: Francia*, Ucraina, Islanda, Azerbaijan
- GIRONE E: Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria
- GIRONE F: Portogallo*, Ungheria, Irlanda, Armenia
- GIRONE G: Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta
- GIRONE H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino
- GRUPPO I: Norvegia*, ITALIA, Israele, Estonia, Moldovia
- GRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia Nord, Kazakistan, Liechtenstein
- GRUPPO K: Inghilterra*, Albania, Serbia, Lettonia, Andorra
- GRUPPO L: Croazia*, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra
*già qualificata