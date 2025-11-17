Qual. Mondiali, risultati

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 17, 2025
scritto daRedazione

Scorpacciata di gol del Portogallo che batte 9-1 l’Armenia e si qualifica ai prossimi campionati del Mondo . Serata amara poer l’Italia sconfitta 4-1 dalla Norvegia ,Azzuri ai playoff. Clamoroso in Ungheria-Irlanda: la nazionale irlandese vince 3-2 nel recupero e scavalca l’Ungheria prendendosi il posto playoff. Tutto già deciso per Francia e Inghilterra (che vincono), nel gruppo D l’Ucraina batte l’Islanda, la scavalca e si prende il secondo posto spareggio

GRUPPO I

  • ITALIA-NORVEGIA 1-4
  • 11′ Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′ e 79′ Haaland (N), 90’+3 Strand Larsen (N)

GRUPPO I

  • ISRAELE-MOLDAVIA 4-1
  • 21′ rig. Turgeman (I), 37′ Nicolaescu (M), 65′ Revivo (I), 85′ Peretz (I), 88′ aut. Baboglo (M)

GRUPPO F

  • PORTOGALLO-ARMENIA 9-1
  • 7′ Veiga (P), 18′ Spertsyan (A), 28′ G. Ramos (P), 30′, 41′ e 81′ J. Neves (P), 45’+4 su rig., 51′ e 72′ su rig. B. Fernandes (P), 90’+2 Conceicao (P)

GRUPPO F

  • UNGHERIA-IRLANDA 2-3
  • 3′ Lukacs (U), 15′ su rig, 80′ e 90’+6 Parrott (I), 37′ Varga (U)

GRUPPO D

  • AZERBAIGIAN-FRANCIA 1-3
  • 4′ Dadasov (A), 17′ Mateta (F), 30′ Akliouche (F), 45′ aut. Mahammadaliev (A)

GRUPPO D

  • UCRAINA-ISLANDA 2-0
  • 83′ Zubkov, 90’+3 Hutsuliak 

GRUPPO K

  • ALBANIA-INGHILTERRA 0-2
  • 74′ e 82′ Kane

GRUPPO K

  • SERBIA-LETTONIA 2-1
  • 12′ Gutkovskis (L), 49′ Katai (S), 60′ A. Stankovic (S)

CLASSIFICA

Girone A

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Germania1254011037PVVVV
2Slovacchia125401624VVPVV
3Irlanda del Nord65203660VPVPP
4Lussemburgo05005112-11PPPPP

Girone B

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Svizzera13541013112VVVNV
2Kosovo105311541PVNVV
3Slovenia3503227-5NPNNP
4Svezia15014311-8NPPPP

Girone C

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Danimarca11532014311NVVVN
2Scozia105311954NVVVP
3Grecia652031012-2VPPPV
4Bielorussia15014417-13PPPPN

Girone D

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Francia16651016412VVNVV
2Ucraina1063121011-1NVVPV
3Islanda7621313112PPNVP
4Azerbaijan16015316-13NPPPP

Girone E

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Spagna15550019019VVVVV
2Turchia12540115105VPVVV
3Georgia35104613-7PVPPP
4Bulgaria05005118-17PPPPP

Girone F

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Portogallo13641120713VVNPV
2Irlanda106312972PPVVV
3Ungheria8622211101PVNVP
4Armenia36105319-16VPPPP

Girone G

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Olanda17752023419NVVVN
2Polonia1474211156PNVVN
3Finlandia108314814-6VPVPP
4Malta57124216-14NPNPV
5Lituania37034611-5NNPPP

Girone H

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Austria18760121318VVVPV
2Bosnia16751116610VVPNV
3Romania1073131293PVNVP
4Cipro8822411110PNNVP
5San Marino07007132-31PPPPP

Girone I

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Norvegia24880037532VVVVV
2Italia18860221129VVVVP
3Israele1284041920-1VPPPV
4Estonia48116821-13PPPNP
5Moldavia18017532-27PPNPP

Girone J

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Belgio15743022715VVNVN
2Macedonia del Nord1373401239NVVNN
3Galles13741214104VPVPV
4Kazakistan88224913-4PPVNN
5Liechtenstein07007024-24PPPPP

Girone K

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Inghilterra24880022022VVVVV
2Albania148422752NVVVP
3Serbia138413910-1PPVPV
4Lettonia58125515-10PPNPP
5Andorra18017316-13PPNPP

Girone L

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Croazia19761023221VVNVV
2Repubblica Ceca1374121284VPVNP
3Isole Faroe1284041192PVVVP
4Montenegro97304614-8PPPPV
5Gibilterra07007322-19PPPPP

la Norvegia è al Mondiale dopo aver chiuso il girone in testa davanti all’Italia. Vanno al Mondiale anche Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Restano ancora undici posti disponibili per le europee: saranno definiti tra questa sosta di novembre (sette) e gli spareggi di marzo (quattro).

Sorpresa dal calcio africano: la Nigeria ha perso ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo la partita che valeva il playoff Interzona e non andrà ai Mondiali. Sudamerica e Oceania hanno già concluso, in Asia c’è ancora da definire le nazionali che prenderanno parte allo spareggio Interzona, mentre nel nord e centro America sono in programma in questa pausa le ultime partite del girone che consegneranno altre tre qualificate alla Coppa del Mondo del 2026 (e due al Playoff Fifa).

Per ora sono 32 su 48 le squadre col pass in tasca, al termine diquesta sosta saliremo a quota 42. Le restanti sei arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quelli Interzona Fifa (2). Ecco la guida complet

Le 32 Nazionali (su 48) già qualificate al Mondiale

  1. Canada (Paese ospitante)
  2. Messico (Paese ospitante)
  3. Stati Uniti (Paese ospitante)
  4. Giappone
  5. Nuova Zelanda
  6. Iran
  7. Argentina
  8. Uzbekistan
  9. Corea del Sud
  10. Giordania
  11. Australia
  12. Brasile
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marocco
  18. Tunisia
  19. Egitto
  20. Algeria
  21. Ghana
  22. Capo Verde
  23. Sudafrica
  24. Qatar
  25. Inghilterra
  26. Arabia Saudita
  27. Senegal
  28. Costa d’Avorio
  29. Francia
  30. Croazia
  31. Portogallo
  32. Norvegia

Come funzionano le qualificazioni in Europa – il regolamento

Le qualificazioni UEFA mettono in palio 16 posti per il Mondiale 2026, sono iniziate a marzo 2025 e termineranno a marzo 2026. 

Queste le due fasi di qualificazioni: 

  • primo turno: 12 gironi da 4 o 5 squadre, con la squadra vincitrice di ogni girone che si assicurerà un posto per i Mondiali 2026;
  • secondo turno: i 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio a 16 squadre, a cui parteciperanno le 12 seconde classificate dei rispettivi gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni UEFA al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 percorsi di spareggio da 4 squadre ciascuno e gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali di marzo 2026.

Chi va al Mondiale dall’Europa

In questo novembre sono in programma le ultime partite dei gironi e, fin qui, le squadre europee ad aver staccato aritmeticamente il pass per il Mondiale sono Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo e Norvegia. A breve ci saranno quindi altre 7 qualificate. Ricordiamo la formazione dei vari gruppi:

  • GIRONE A: Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo
  • GIRONE B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo
  • GIRONE C: Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia
  • GIRONE D: Francia*, Ucraina, Islanda, Azerbaijan
  • GIRONE E: Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria
  • GIRONE F: Portogallo*, Ungheria, Irlanda, Armenia
  • GIRONE G: Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta
  • GIRONE H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino
  • GRUPPO I: Norvegia*, ITALIA, Israele, Estonia, Moldovia
  • GRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia Nord, Kazakistan, Liechtenstein
  • GRUPPO K: Inghilterra*, Albania, Serbia, Lettonia, Andorra
  • GRUPPO L: Croazia*, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra

*già qualificata

Novembre 17, 2025
scritto daRedazione
