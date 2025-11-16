Qual. Mondiali: Itaia – Norvegia , le probabili formazioni

Italia – Norvegia , stasera alle ore (20,45) stadio Giuseppe Meazza-San Siro , ultimo atto qualificazioni ai proossimi campionati del Mondo 2026.

Gli azzurri, reuci dalla vittoria in trasferta (2-0) contro la Moldavia contro la Norvegia capolista del gruppo I a punteggio pieno . L’obiettivo è quello di conquistare il settimo successo nel girone, il sesto della gestione di Rino Gattuso.

Per superare gli scandinavi in vetta , servirebbe una vittoria per 9-0 cosa, assai improbabile . E’ un match , in caso di vittoria , che potrebbe dare autostima a tutta la s quadra per affrontare nei migliori dei modi i play-off.

Le ultime in casa Italia: Gattuso non potrà contare su Calafiori e Tonali. Sarà con tutta probabilità un 3-5-2 con Pio Esposito e Mateo Retegui a comporre il tandem offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-NORVEGIA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

Dove vederla in YV :

Ore 20.45

Diretta streaming: Rai Play.