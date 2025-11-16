Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Qualificazioni Mondiali 2026: risultati
Qual. Mondiali: Itaia – Norvegia , le probabili formazioni

Novembre 16, 2025
scritto daRedazione

Italia – Norvegia , stasera alle ore (20,45) stadio Giuseppe Meazza-San Siro , ultimo atto qualificazioni ai proossimi campionati del Mondo 2026.

Gli azzurri, reuci dalla vittoria in trasferta (2-0) contro la Moldavia  contro la Norvegia  capolista del  gruppo I a punteggio pieno . L’obiettivo è quello di conquistare il settimo successo nel girone, il sesto della gestione di Rino Gattuso.

Per superare  gli scandinavi  in  vetta , servirebbe una vittoria per  9-0  cosa,  assai improbabile . E’ un match , in caso di vittoria , che potrebbe dare autostima a tutta la s quadra per affrontare nei migliori dei modi i play-off.

Le ultime in casa Italia:  Gattuso non potrà contare su Calafiori e Tonali. Sarà con tutta probabilità un 3-5-2 con Pio Esposito e Mateo Retegui a comporre il tandem offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-NORVEGIA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

Dove vederla in YV :

Ore 20.45 IDiretta tv su Rai 1 HD.

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Novembre 16, 2025
scritto daRedazione
Qualificazioni Mondiali 2026: risultati

Novembre 16, 2025

