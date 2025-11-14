Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Italia , Mancini:"le nostre occasioni le abbiamo avute"
Sinner batte anche Shelton e attende De Minaur
All'Italia Under 21 non basta Pisilli. Azzurrini battuti dalla Polonia 2-1

Sinner batte anche Shelton e attende De Minaur

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione

Continua a infilare successi Jannik Sinner alle ATP Finals: questa volta lad uscire sconfitto dall’Inalp Arena è lo statunitense Shelton, che deve arenbdersi in due set 6-3 7-6. Partita mai in discussione e sempre in controllo dell’altoatesino, che non ha mai perso un turno di battuta nel corso del match. Più equilibrato il secondo set, deciso dal tie break finale. Domani pomeriggio in semifinale Sinner affronterà De Minaur

Sinner centra così la 29.a vittoria consecutiva su cemento indoor ed eguaglia i 29 successi consecutivi di Roger Federer su questa superficie tra il 2010 e il 2012. Si tratta della quinta stiscia più lunga nell’Era Open.

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione
Italia , Mancini:"le nostre occasioni le abbiamo avute"

Novembre 14, 2025
All'Italia Under 21 non basta Pisilli. Azzurrini battuti dalla Polonia 2-1

Novembre 14, 2025

