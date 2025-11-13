Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moldavia - Italia , le probabili formazioni
Atp Finals : Musetti – Alcaraz, il match di oggi

Novembre 13, 2025
scritto daRedazione

Dopo la bella vittoria dell’azzurro Jannik Sinner contro Zverev, oggi toccaall’latro italiano Musetti incrociare la racchetta con il nymero 1 del mondo Caròlos Alcaraz.

Il carrarino dovrà giocare un match superiore alle proprie possibilità, usare il suo tennis come meglio poò fare oer mettere in difficoltà lo spagnolo.

Ilmatch è valido per l’accesso alle semifinali del torneo A>tp : i precedenti sono 6-1 a favore di Alcaraz e l’unica vittoria di Musetti risale al primo scontro tra i due nella finale di Amburgo nel 2022.

Inizio del match alle ore 20,30 Inalpi Arena di Torino

Novembre 13, 2025
scritto daRedazione
Novembre 13, 2025

