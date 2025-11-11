Alcaraz , vittoria da numero 1. Lo spagnolo batte in tre set l’indomabile Fritz

Carlos Alcaraz batte o Taylor Fritz in un match bellissimo alle Atp Finals, con il punterggio di 6-7, 7-5, . 6-2 dopo oltre 2 ore 3 30 mintuti .

Alcarz ipoteca un posto in semfinale alle Atp Finals di Torino , uno tra De Minaur o Musetti. Una vera battaglia fatta di colpi su colpi e granbde volecità. Lo spagnolo dopo il priomo set ha comiunciato a carburare con dei colpi spettacolari soprattutto coin tre veroniche che hanno letteralmente scatenato il pubblico presente. Alcaraz trova la seconda vittoria del suo girone dopo il successo su De Minaur: ora per mantenere il primo posto mondiale e portarsi a casa la coppa del numero uno basterà vincere un’altra partita. Potrebbe succedere già giovedì sera nell’incontro che lo vedrà contro Lorenzo Musetti.