Napoli , De Laurentiis: ” ho grande stima di Conte come uomo e allenatore”

La Lazio si dissocia dalla dichiarazioni di Sarri rivolte agli arbitri
Novembre 10, 2025
scritto daRedazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, scaccia ogni dubbio e cancella definitivamente tutte le’ chiacchiere’ pubblicate sui social su un evnetuale esonero dealla guida del Napoli del tecnico salentino.

De Laurentiis lo fa tramite un messaggio twitter: ” Sono orgoglioso di aver Antonio Conte alla guida del Napoli . Oltre che essere un grande amico nutro graande stinma per lui sia come uoumo , sia come allenatore del Napoli.-

Il messaggio di De Laurentiis

 ”  L eggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo.

    Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.

