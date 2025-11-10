Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atp Finals , Musetti sconfitto da Fritz
Italia, Gattuso:”Noi dobbiamo pensare a noi non alla Norvegia”
Palladino nuovo tecnico dell'Atalanta

Italia, Gattuso:”Noi dobbiamo pensare a noi non alla Norvegia”

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione

Il Centro tecnico di Coverciano si ripopola di azzurro. L’Italia di Gennaro Gattuso si è radunata per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano).

Le parole del ct:” Voglio vedere in campoi il massimo impegno “Non sarà una passeggiata- ha spiegato il ct azzurro in conferenza -. noi indossiamo la maglia azzurra. Metteremo in campo alla prima chi ha avuto poco spazio e poi nella seconda cambieremo ancora qualcos’altro. Noi dobbiamo pensare a noi, non alla Norvegia. A farci trovare pronti”.. La partita a cui stare attenti è quella con la Moldova”

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atp Finals , Musetti sconfitto da Fritz

Novembre 10, 2025
Articolo successivo

Palladino nuovo tecnico dell'Atalanta

Novembre 10, 2025

Recommended for You

Norrsi vince il Gran Premio del Brasile. Secondo Antonelli , terzo Verstappen