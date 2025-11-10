Italia, Gattuso:”Noi dobbiamo pensare a noi non alla Norvegia”

Il Centro tecnico di Coverciano si ripopola di azzurro. L’Italia di Gennaro Gattuso si è radunata per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano).

Le parole del ct:” Voglio vedere in campoi il massimo impegno “Non sarà una passeggiata- ha spiegato il ct azzurro in conferenza -. noi indossiamo la maglia azzurra. Metteremo in campo alla prima chi ha avuto poco spazio e poi nella seconda cambieremo ancora qualcos’altro. Noi dobbiamo pensare a noi, non alla Norvegia. A farci trovare pronti”.. La partita a cui stare attenti è quella con la Moldova”