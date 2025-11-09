Dallinga Lucumi , il Napoli affonda 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna

Una partiata fino al gol di Dallinga equilibrata , poi la voglia dei rossoblu premiati dal gol di Dallinga e raddoppio di Lucumi.

Il Bologna fa sua la sfida contro i campioni d’Italia del Napoli. Gia all’8′ Skorupski costretto ad uscire per un problema muscolare, sostituito dal giovane Pessina , alla fine mai impegnato dai giocatori azzurri.

Il primo tempo finsice 0-0. Nella rirpesa Cmbiahgi entra al posto di Rowe, Di Lorenzo è sistematicamente superato e su uno dei tanti affondi , l’esterno felsineo mette in area un rasoterra girato in rete da Dallinga. Il Napoli non punge , il Bologna sempre primo sulle seconde palle . Il raddoppiodi Lucumi , arriva con un colpo di testa su cross di Holm . Conte si gioca le carte Neres e Lang , ma il risultato non canmbia , anzi è il Bologan a sfuiorare in due occasioni il tris. Nel finale palo esterno di Gutierrez . Napoli da rivedere , la sosta può aiutare Conte a sistemare la squadra . Su Hojòlund ? tToppo solo a lottare , si sente la mancanza di Lukaku.

IL TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (6′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (36′ st Moro); Orsolini (36′ st Casale), Odgaard (16′ st Bernardeschi), Rowe (1′ st Cambiaghi); Dallinga.

A disp.: Happonen, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian, Castro, Dominguez. All.: Italiano

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (32′ st Juan Jesus), Gutierrez (32′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (23′ st Neres), Hojlund, Elmas (23′ st Lang).

A disp.: Contini, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Lucca, Ambrosino. All.: Conte

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 5′ st Dallinga (B), 21′ st Lucumì (B)

Ammoniti: Orsolini (B); Hojlund, Lang (N)