Milan , Allegri: “sono due punti buttati via”
Milan , Allegri: “sono due punti buttati via”

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione

“Nella rirpesa siamo entrati in campo deconcentrati . Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità”. Massimiliano Allegri è un fiume in piena, arrabbiatissimo dopo la grande occasione sprecata dal Milan di passare la notte in testa alla classifica: “In area eravamo imbabolati – ha detto il tecnico a Sky – passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare. Oggi c’era da fare un po’ di battaglia nel momento in cui c’era da fare perché bisognava difendere il 2-1”.

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione
