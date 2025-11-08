Serie A:Juventus-Torino 0-0 con Di Gregorio e Paleari protagonisti

I due porteri autori di interventi mitracolosi , nel derby della Mole tra Juventus e Torino terminato 0-0.

Finisce in parità il derby della Mole numero 184. Nell’11.ma giornata di Serie A Juventus e Torino pareggiano 0-0 . All’Allianz Stadium nel primo tempo i bianconer di Spalletti fanno la partita icon il possesso, della palla ma, si scontrano con rocciosa difesa granata. Nella ripresa la squadra di Baroni (squalificato) cambiia ritmo e negli spazi lasciatoi vuoti dai bianconeri si fanno più intraprendeti . La copertina del match ai due porieri portieri. Da una parte Di Gregorio blinda la porta su Adams, dall’altra invece Paleari risponde presente su David, McKennie e Yildiz.

La Juve sale a quota 19 in classifica , il Toro a 14.

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 0-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 5,5 (1′ st Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (40′ st Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (19′ st Zhegrova), Yildiz (39′ st Openda); Vlahovic (19′ st David).

A disp.: Perin, Scaglia, Kostic, Miretti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (43′ st Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Ilic 5,5 (1′ st Asllani), Casadei, Vlasic (34′ st Anjorin), Lazaro; Ngonge 5,5 (1′ st Adams), Simeone (34′ st Zapata).

A disp.: Popa, Siviero, Dembele, Masina, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Njie. All.: Baroni (in panchina va Colucci)

Arbitro: Zufferli

Marcatori: –

Ammoniti: Asllani (T)