Pisa, Gilardino:"la vittoria è un regalo per i ragazzi"
Norris si prende la pole della Sprint Race del GP del Brasile
Atp 250 Atene: Musetti batte Korda e vola in finale contro Djokovic

Norris si prende la pole della Sprint Race del GP del Brasile

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione

F1 GP Brasile, Norris in pole dopo le qualifiche sprint: Antonelli 2°, Piastri 3°

Lando Norris conquista la pole per la Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2025 davanti al sorprendente Kimi Antonelli. Terzo Piastri, poi Russell, Alonso e Versyappen. Male le Ferrari: Leclerc 8° ed Hamilton clamorosamente eliminato in SQ2 partirà in 11^ poizioned

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Brasile di F1 2025:

    Lando Norris (McLaren)

    Kimi Antonelli (Mercedes)

    Oscar Piastri (McLaren)

    George Russell (Mercedes)

    Fernando Alonso (Aston Martin)

    Max Verstappen (Red Bull)

    Lance Stroll (Aston Martin)

    Charles Leclerc (Ferrari)

    Isack Hadjar (Racing Bulls)

    Nico Hulkenberg (Sauber)

    Lewis Hamilton (Ferrari)

    Alexander Albon (Williams)

    Pierre Gasly (Alpine)

    Gabriel Bortoleto (Sauber)

    Oliver Bearman (Haas)

    Franco Colapinto (Alpine)

    Liam Lawson (Racing Bulls)

    Yuki Tsunoda (Red Bull)

    Esteban Ocon (Haas)

    Carlos Sainz (Williams)

    Lando Norris 1:09.243

    Kimi Antonelli+0.097

    Oscar Piastri+0.185

    George Russell+0.252

    Fernando Alonso+0.253

    Max Verstappen+0.337

    Lance Stroll+0.428

    Charles Leclerc+0.482

    Isack Hadjar+0.532

    Nico Hulkenberg+0.692

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione
