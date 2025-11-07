Norris si prende la pole della Sprint Race del GP del Brasile

F1 GP Brasile, Norris in pole dopo le qualifiche sprint: Antonelli 2°, Piastri 3°
Lando Norris conquista la pole per la Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2025 davanti al sorprendente Kimi Antonelli. Terzo Piastri, poi Russell, Alonso e Versyappen. Male le Ferrari: Leclerc 8° ed Hamilton clamorosamente eliminato in SQ2 partirà in 11^ poizioned
La griglia di partenza della Sprint Race del GP Brasile di F1 2025:
Lando Norris (McLaren)
Kimi Antonelli (Mercedes)
Oscar Piastri (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Max Verstappen (Red Bull)
Lance Stroll (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Isack Hadjar (Racing Bulls)
Nico Hulkenberg (Sauber)
Lewis Hamilton (Ferrari)
Alexander Albon (Williams)
Pierre Gasly (Alpine)
Gabriel Bortoleto (Sauber)
Oliver Bearman (Haas)
Franco Colapinto (Alpine)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Yuki Tsunoda (Red Bull)
Esteban Ocon (Haas)
Carlos Sainz (Williams)
Lando Norris 1:09.243
Kimi Antonelli+0.097
Oscar Piastri+0.185
George Russell+0.252
Fernando Alonso+0.253
Max Verstappen+0.337
Lance Stroll+0.428
Charles Leclerc+0.482
Isack Hadjar+0.532
Nico Hulkenberg+0.692