Conference League , risultati 3^ giornata

Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1
Novembre 7, 2025
scritto daRedazione

RISULTATI TERZA GIORNATA DI CONFERENCE LEAGUE

Le gare delle 18:45

  • AEK-Shamrock Rovers 1-1
    (21′ Burke rig. (S), 90′ Jovic rig. (A))
  • AEK Larnaca-Aberdeen 0-0
  • NK Celje-Legia Varsavia 2-1
    (17′ Urbanski (LV), 72′ Iosifov (C), 77′ Karnicnik (C))
  • Kuopion Palloseura-Slovan Bratislava 3-1
    (3′ Marcelli (SB), 41′ Antwi (KP), 48′ Pannanen (KP), 81′ Oksanen (KP))
  • Mainz-Fiorentina 2-1
    (16′ Sohm (F), 68′ Hollerbach (M), 90’+5 Lee Jae-Sung (M))
  • Noah Yerevan-Sigma Olomouc 1-2
    (10′ Slavicek (SO), 21′ Mulahusejnovic (N), 24′ Sylla (SO))
  • Samsunspor-Hamrun 3-0
    (18′ Holse (S),  58′ Kilinc (S), 77′ Mouandilmadji (S))
  • Shakhtar Donetsk-Breidablik Kopavogur 2-0
    (28′ Bondarenko (SD), 66′ Elias (SD))
  • Sparta Praga-Rakow Czastochowa 0-0

Le gare delle 21

  • Crystal Palace-Alkmaar 3-1
    (22′ Lacroix (CP), 45’+4 Sarr (CP), 55′ Mijnans (AZ), 57′  Sarr (CP))
  • Dynamo Kiev-Zrinjski 6-0
    (21′ Popov (DK), 57′ Guerrero (DK), 59′ Kabaev (DK), 67′ Buyalskyy (DK), 78′ Yarmolenko (DK), 84′ Blanuta (DK))
  • Hacjen-Strasburgo 1-2
    (21′ Enciso (S), 60′ Godo (S), 62′ Debe (H))
  • Lausanne-Omonia 1-1
    (34′ Neofytou (O), 40′ Bair (L))
  • Lincoln-Rijeka 1-1
    (41′ Fruk (R), 84′ Juanje (L))
  • Shelbourne-Drita 0-1
    (57′ Ajzeraj (D))
  • Shkendija-Jagiellonia 1-1
    (49′ Latifi (S), 90’+10 Lozano (J))
  • SK Rapid- Univ. Craiova 0-1 
    (37′ Romanchuk (C))
  • Rayo Vallecano-Lech 3-2
    (11′ Palma (L), 39′ Kozubal (L), 58′ Palazon (RV), 83′ de Frutos (RV), 90’+4 Garcia (RV))

CLASSIFICA

  1. Samsunspor 9
  2. Celje 9
  3. Mainz 9
  4. AEK Larnaca 7
  5. Losanna 7
  6. Rayo Vallecano 7
  7. Strasburgo 7
  8. Fiorentina 6
  9. Crystal Palace 6
  10. Shakhtar Donetsk 6
  11. KuPS 6
  12. Rakow 6
  13. Drita 5
  14. Jagiellonia 5
  15. AEK Atene 4
  16. Sparta Praga 4
  17. Noah 4
  18. Rijeka 4
  19. Sigma Olomouc 4
  20. Universitatea Craiova 4
  21. Shkendija 4
  22. Lincoln 4
  23. Lech Poznan 3
  24. Dinamo Kiev 3
  25. Legia Varsavia 3
  26. Zrinjski 3
  27. AZ Alkmaar 3
  28. Hacken 2
  29. Omonia Nicosia 2
  30. Shelbourne 1
  31. Shamrock Rovers 1
  32. Breidablik 1
  33. Aberdeen 1
  34. Slovan Brat 0
  35. Hamrun Spartans 0
  36. Rapid Vienna 0
