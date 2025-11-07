Conference League , risultati 3^ giornata

RISULTATI TERZA GIORNATA DI CONFERENCE LEAGUE
Le gare delle 18:45
- AEK-Shamrock Rovers 1-1
(21′ Burke rig. (S), 90′ Jovic rig. (A))
- AEK Larnaca-Aberdeen 0-0
- NK Celje-Legia Varsavia 2-1
(17′ Urbanski (LV), 72′ Iosifov (C), 77′ Karnicnik (C))
- Kuopion Palloseura-Slovan Bratislava 3-1
(3′ Marcelli (SB), 41′ Antwi (KP), 48′ Pannanen (KP), 81′ Oksanen (KP))
- Mainz-Fiorentina 2-1
(16′ Sohm (F), 68′ Hollerbach (M), 90’+5 Lee Jae-Sung (M))
- Noah Yerevan-Sigma Olomouc 1-2
(10′ Slavicek (SO), 21′ Mulahusejnovic (N), 24′ Sylla (SO))
- Samsunspor-Hamrun 3-0
(18′ Holse (S), 58′ Kilinc (S), 77′ Mouandilmadji (S))
- Shakhtar Donetsk-Breidablik Kopavogur 2-0
(28′ Bondarenko (SD), 66′ Elias (SD))
- Sparta Praga-Rakow Czastochowa 0-0
Le gare delle 21
- Crystal Palace-Alkmaar 3-1
(22′ Lacroix (CP), 45’+4 Sarr (CP), 55′ Mijnans (AZ), 57′ Sarr (CP))
- Dynamo Kiev-Zrinjski 6-0
(21′ Popov (DK), 57′ Guerrero (DK), 59′ Kabaev (DK), 67′ Buyalskyy (DK), 78′ Yarmolenko (DK), 84′ Blanuta (DK))
- Hacjen-Strasburgo 1-2
(21′ Enciso (S), 60′ Godo (S), 62′ Debe (H))
- Lausanne-Omonia 1-1
(34′ Neofytou (O), 40′ Bair (L))
- Lincoln-Rijeka 1-1
(41′ Fruk (R), 84′ Juanje (L))
- Shelbourne-Drita 0-1
(57′ Ajzeraj (D))
- Shkendija-Jagiellonia 1-1
(49′ Latifi (S), 90’+10 Lozano (J))
- SK Rapid- Univ. Craiova 0-1
(37′ Romanchuk (C))
- Rayo Vallecano-Lech 3-2
(11′ Palma (L), 39′ Kozubal (L), 58′ Palazon (RV), 83′ de Frutos (RV), 90’+4 Garcia (RV))
CLASSIFICA
- Samsunspor 9
- Celje 9
- Mainz 9
- AEK Larnaca 7
- Losanna 7
- Rayo Vallecano 7
- Strasburgo 7
- Fiorentina 6
- Crystal Palace 6
- Shakhtar Donetsk 6
- KuPS 6
- Rakow 6
- Drita 5
- Jagiellonia 5
- AEK Atene 4
- Sparta Praga 4
- Noah 4
- Rijeka 4
- Sigma Olomouc 4
- Universitatea Craiova 4
- Shkendija 4
- Lincoln 4
- Lech Poznan 3
- Dinamo Kiev 3
- Legia Varsavia 3
- Zrinjski 3
- AZ Alkmaar 3
- Hacken 2
- Omonia Nicosia 2
- Shelbourne 1
- Shamrock Rovers 1
- Breidablik 1
- Aberdeen 1
- Slovan Brat 0
- Hamrun Spartans 0
- Rapid Vienna 0