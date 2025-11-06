Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1
Fiorentina , Galloppa:”i giocatori sono delusi “
A Glasgow il cielo si tinge di giallorosso . La Roma batte i Ragenrs 2-0

Fiorentina , Galloppa:”i giocatori sono delusi “

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione

Ai microfoni di Sky Sport Daniele Galloppa ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro il Mainz: “Il gol preso nel finale pesa, era fondamentale portare a casa un risultato positivo. I ragazzi devono cercare di essere più maturi, abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. I giocatori sono delusi, hanno voglia di reagire, so che vogliono tirarsi fuori da questo momento. Penso che nella prima ora si sia visto qualcosa dell’atteggiamento, la sensazione è che all’allungarsi della partita caliamo fisicamente e nei momenti delicati non curiamo i dettagli. Per il resto, posso dire poco ai ragazzi”. 

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1

Novembre 6, 2025
Articolo successivo

A Glasgow il cielo si tinge di giallorosso . La Roma batte i Ragenrs 2-0

Novembre 7, 2025

Recommended for You

Europa League: Bologna -Brann , le probabili formazioni

Europa League: Rangers – Roma , le probabili formazioni

Conference League, Magonza – Fiorentina , le probabili formazioni

Conference League, oggi in campo la Fiorentina nel dopo Pioli

Europa League – terza giornata . gli altri risultati