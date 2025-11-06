Fiorentina , Galloppa:”i giocatori sono delusi “

Ai microfoni di Sky Sport Daniele Galloppa ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro il Mainz: “Il gol preso nel finale pesa, era fondamentale portare a casa un risultato positivo. I ragazzi devono cercare di essere più maturi, abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. I giocatori sono delusi, hanno voglia di reagire, so che vogliono tirarsi fuori da questo momento. Penso che nella prima ora si sia visto qualcosa dell’atteggiamento, la sensazione è che all’allungarsi della partita caliamo fisicamente e nei momenti delicati non curiamo i dettagli. Per il resto, posso dire poco ai ragazzi”.