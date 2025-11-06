Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League : O.Marsiglia – Atalanta 0-1 ; Inter Kiriat 2-1
Conference League, Magonza - Fiorentina , le probabili formazioni
Europa League: Bologna -Brann , le probabili formazioni

Europa League: Rangers – Roma , le probabili formazioni

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione

la Roma deve cancellare la s confitta in quel di San Siro (1-0) contro il Milan. I Giallorossi di Gasperini  tornano in campo giovedì alle ore 21 nella tana dei Rangers Glasgow  per la 4° giornata Europa . I giallorossi fermi ad appena 3 punti, con gli scozzesi ultimi a quota 0.

Le ultime :

Roma: Gasperini  ripropone il 3-4-2-1 con Svilar  tra i pali , difesa a tre  formata da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle  fasce Celik, mentre a sinistra   destra Wesley. Nel mezzo  Cristante e Koné. Assente  Dybala, Ferguson e Bailey , Gasperini  dovrebbe optare  su Dovbyk, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle.

Rangers: il tecnico  Rhol  ha più di un problema   da risolvere , il tecnico tedesco , dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Butland tra i pali e linea difensiva composta da Djiga, Souttar e Cornelius. Sulle fasce, spazio a Tavernier (in gol contro il Celtic) e Meghoma, con Raskin e Diomandé in mezzo al campo. Infine, Gassama agirà alle spalle delle due punte Danilo e Milovski.

Le probabili formazioni

RANGERS (3-4-1-2): Butland; Cornelius, Souttar, Djiga; Tavernier, Raskin, Diomande, Meghoma; Gassama; Danilo, Miovski.All. Danny Röhl-

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.All. Gian Piero Gasperini

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione
