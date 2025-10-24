Conference League – SECONDA giornata giornata. Risultati

Rijeka-Sparta Praga sospesa dopo 10′ (sullo 0-0), causa incessante pioggia
Strasburgo-Jagiellonia Bialystok 1-1
Marcatori: 8′ st Stojinovic (J), 33′ st Panichelli (S).
Shakhtar Donetsk-Legia Varsavia 1-2
Marcatori: 16′ e 49′ st Augustyniak (L), 16′ st Luca Meirelles (S).
Aek Atene-Aberdeen 6-0
Marcatori: 11′ e 18′ Koita (Aek), 27′ Eliasson (Aek), 10′ st Marin (Aek), 36′ st Jovic (Aek), 42′ st Kutesa (Aek).
Hacken-Rayo Vallecano 2-2
Marcatori: 15′ Alvaro Garcia (R), 40′ Lindberg (H), 10′ st Brusberg (H), 58′ st Ratiu rig. (R).
Az Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0
Marcatori: 43′ Mijnans (A).
Note: Takac (S) para un rigore a Mijnans (A) al 50′ pt .
Drita-Omonia Nicosia 1-1
Marcatori: 12′ Manaj (D), 45′ Masouras (O).
Breidablik-KuPS 0-0
Note: Gunnlaugsson (B) ha calciato a lato un rigore all’11’ st.
Crystal Palace-AEK Larnaca 0-1
Marcatori: 51′ Bajic
Hamrun-Losanna 0-1
Marcatori: 38′ Diakite
Lincoln-Lech 2-1
Marcatori: 33′ Gomez (Li), 78′ rig. Ishak (Le), 88′ Rutjens (Li)
Mainz-Zrinjski 1-0
Marcatori: 24’ Weiper
Note: 38’ espulso Savic (Z)
Samsunspor-Dinamo Kiev 3-0
Marcatori: 2’ Musaba, 34′ Marius, 62’ Holse
Shamrock Rovers-Celje 0-2
Marcatori: 33’ Kvesic, 40’ Kovacevic
Note: 13′ gol annullato a Kovacevic (C)
Craiova-Noah 1-1
Marcatori: 38’ Etim (C), 73′ Mulahusejnovic (N)
Sigma Olomouc-Rakow 1-1
Marcatori: 83′ Kral (S), 90′ Svarnas (R)
Skhendija-Shelbourne 1-0
Marcatori: 92′ aut. Barrett (Sk)
la classifica
|1
|Fiorentina
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|AEK Larnaca
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Celje
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Lausanne
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|5
|Samsunspor
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|Magonza
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|7
|Rayo
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|8
|Raków
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|9
|Strasburgo
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|10
|Jagiellonia
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|11
|Noah
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|12
|AEK
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|13
|Zrinjski
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|14
|Sparta Praga
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|15
|Lech
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|16
|Crystal Palace
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|17
|Chakhtar
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|18
|Legia
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|19
|Shkendija
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|20
|AZ
|3
|2
|1
|0
|1
|-3
|21
|Lincoln
|3
|2
|1
|0
|1
|-4
|22
|Drita
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|23
|Häcken
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|24
|KuPS
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|25
|Omónia Nicosia
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|26
|Shelbourne
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|27
|Sigma
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|28
|CS U Craiova
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|29
|Breidablik
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|30
|Rijeka
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|31
|Slovan
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|32
|Hamrun
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|33
|Shamrock
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
|34
|Dynamo Kiev
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
|35
|Rapid
|0
|2
|0
|0
|2
|-6
|36
|Aberdeen
|0
|2
|0
|0
|2
|-7