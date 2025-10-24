Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League – SECONDA giornata giornata. Risultati

Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione

Rijeka-Sparta Praga sospesa dopo 10′ (sullo 0-0), causa incessante pioggia

Strasburgo-Jagiellonia Bialystok 1-1
Marcatori: 8′ st Stojinovic (J), 33′ st Panichelli (S). 

Shakhtar Donetsk-Legia Varsavia 1-2
Marcatori: 16′ e 49′ st Augustyniak (L), 16′ st Luca Meirelles (S). 

Aek Atene-Aberdeen 6-0
Marcatori: 11′ e 18′ Koita (Aek), 27′ Eliasson (Aek), 10′ st Marin (Aek), 36′ st Jovic (Aek), 42′ st Kutesa (Aek). 

Hacken-Rayo Vallecano 2-2
Marcatori: 15′ Alvaro Garcia (R), 40′ Lindberg (H), 10′ st Brusberg (H), 58′ st Ratiu rig. (R). 

Az Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0
Marcatori: 43′ Mijnans (A). 
Note: Takac (S) para un rigore a Mijnans (A) al 50′ pt . 

Drita-Omonia Nicosia 1-1
Marcatori: 12′ Manaj (D), 45′ Masouras (O). 

Breidablik-KuPS 0-0
Note: Gunnlaugsson (B) ha calciato a lato un rigore all’11’ st. 

Crystal Palace-AEK Larnaca 0-1
Marcatori: 51′ Bajic

Hamrun-Losanna 0-1
Marcatori: 38′ Diakite

Lincoln-Lech 2-1
Marcatori: 33′ Gomez (Li), 78′ rig. Ishak (Le), 88′ Rutjens (Li)

Mainz-Zrinjski 1-0
Marcatori: 24’ Weiper
Note: 38’ espulso Savic (Z)

Samsunspor-Dinamo Kiev 3-0
Marcatori: 2’ Musaba, 34′ Marius, 62’ Holse

Shamrock Rovers-Celje 0-2
Marcatori: 33’ Kvesic, 40’ Kovacevic
Note: 13′ gol annullato a Kovacevic (C)

Craiova-Noah 1-1
Marcatori: 38’ Etim (C), 73′ Mulahusejnovic (N)

Sigma Olomouc-Rakow 1-1
Marcatori: 83′ Kral (S), 90′ Svarnas (R)

Skhendija-Shelbourne 1-0
Marcatori: 92′ aut. Barrett (Sk)

la classifica

1FiorentinaFiorentina622005
2AEK LarnacaAEK Larnaca622005
3CeljeCelje622004
4LausanneLausanne622004
5SamsunsporSamsunspor622004
6MagonzaMagonza622002
7RayoRayo421102
8RakówRaków421102
9StrasburgoStrasburgo421101
10JagielloniaJagiellonia421101
11NoahNoah421101
12AEKAEK321014
13ZrinjskiZrinjski321014
14Sparta PragaSparta Praga311003
15LechLech321012
16Crystal PalaceCrystal Palace321011
17ChakhtarChakhtar321010
18LegiaLegia321010
19ShkendijaShkendija32101-1
20AZAZ32101-3
21LincolnLincoln32101-4
22DritaDrita220200
23HäckenHäcken220200
24KuPSKuPS220200
25Omónia NicosiaOmónia Nicosia12011-1
26ShelbourneShelbourne12011-1
27SigmaSigma12011-2
28CS U CraiovaCS U Craiova12011-2
29BreidablikBreidablik12011-3
30RijekaRijeka01001-1
31SlovanSlovan02002-2
32HamrunHamrun02002-2
33ShamrockShamrock02002-5
34Dynamo KievDynamo Kiev02002-5
35RapidRapid02002-6
36AberdeenAberdeen02002-7



Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 24, 2025
Ottobre 24, 2025

