Conference League : Rapid Vienna-Fiorentina , probabili formazioni

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione

Alle 18.45 la sfida tra i viennesi e i viola: entrambe le squadre in crisi di risultati

Satsera la Fiorentina scenderà in campo a Vienna contro i padroni di casa del Rapid. La viola in crisi di risultati , soli 3 punti in campionato , ultima in classifica, cerca il rilancio in Europa

Pioli deve rinunciare a due pedine importanti : Gosens (influenza) e Kean (sempre alle prese con i problemi alla caviglia destra).

Calcio d’inizio alle ore 18,45

Probabili formazioni

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun. Allenatore: Stöger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Fortini, Ndour, Mandragora, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.

Arbitro l’israeliano Yigal Frid per dirigere la gara di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina. Il fischietto classe 1992 sarà assistito da Rostislav Talis e da Tuval Koltunoff. Il quarto ufficiale della sfida sarà invece Nael Odeh mentre in sala VAR saranno presenti Daniel Bar Natan e Eli Hacmon.

