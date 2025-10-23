Europa League: -Steaua Bucarest -Bologna probabili formazioni

Il Bologna ritorna in campo in Europa League.I rossoblù sfidano i rumeni della Steaua Bucarest nella terza giornata della competizione ueropea. Felsinei a caccia della prina vittoria in ‘Europa League: le ultime sulle scelte di formazione di Charalabous e Italiano.

La formazione rumena si presenta all’appuntamento con tre punti in classifica, frutto della vittoria al debutto contro contro il Go Ahead Eagles, alla quale ha poi fatto seguito la sconfitta interna contro lo Young Boys.

PROBABILEI FORMAZIONII

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Calcio d’inizio ore 18,45

Arbitto Andris Treimanis, con gli assistenti Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs. Il quarto uomo sarà Aleksandrs Golubevs, mentre al Var ci saranno l’olandese Jeroen Manschot e Kristaps Ratnieks.