Conference League , risultati

Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1
Conference League: Fiorentina - Sigma Omolouc 2-0
Roma , Gasperini:" abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico"

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Prima giornata Conferene League, tutti i risultati

LI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2

Marcatori: 31′ Munoz (C), 13′ st Nketiah (C).

Rayo Vallecano-Skhendija 2-0

Marcatori: 28′ Unai Lopez (R), 31′ Fran Perez (R).

Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2-3

Marcatori: 8′ Karlsson rig. (A), 38′ Nazaryna (S), 9′ st Lucas Ferreira (S), 14′ st Pedrinho (S), 24′ st Devlin (A).

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2

Marcatori: 26′ aut. Yirajang (St), 41′ Ouattara (St), 19′ st Ibrahim (Sl).

Lech Poznan-Rapid Vienna 4-1

Marcatori: 13′ Palma (L), 21′ Ishak (L), 47′ pt Ismaheel (L), 19′ st Radulovic (R), 32′ st Bengtsson (L).

Omonia Nicosia-Mainz 0-1

Marcatori: 29′ st Amiri (M).

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1

Marcatori: 33′ Sadilek (Sp), 44′ Suchomel (Sp), 5′ st Sorensen (Sp), 37′ st Mandroiu (Sh), 45′ st Haraslin (Sp).

Legia Varsavia-Samsunspor 0-1

Marcatori: 10′ Musaba (S).

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0

Marcatori: 25′ Waldo Rubio (AL), 9′ st Bajic (AL), 28′ st Ivanovic (AL), 38′ st Rohden (AL).

Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans 1-0

Marcatori: 12′ st Jesus Imaz (J).

Celje-AEK Atene 3-1

Marcatori: 7′ Kutesa (A); 34′, 10′ st e 35′ st Kovacevic (C).

Losanna-Breidablik 3-0

Marcatori: 7′ Lekoueiry (L), 11′ Bair (L), 33′ Diakité (L).

Rakow-U. Craiova 2-0

Marcatori: 1′ st Pienko (R), 35′ st Repka (R).. 

Shelbourne-Hacken 0-0

Noah-Rijeka 1-0 

Marcatori: 6′ Mulahusejnovic (N).

Zrinjski Mostar-Lincoln 5-0

Marcatori: 12′ Bilbija (Z), 22′ Dujmovic (Z), 40′ Jakovljevic (Z), 24′ st Damascan (Z), 40′ st Mikic (Z).

KuPS-Drita 1-1

Marcatori: 30′ st Parzyszek (K), 35′ st Dabiqaj (D).

La classifica

Noah 3, Zrinjski 3, Crystal Palace 3, Mainz 3, Jagiellonia Białystok 3, Lech Poznań 3, Rayo Vallecano 3, Lausanne-Sport 3, AEK Larnaca 3, Sparta Praha 3, Strasbourg 3, Fiorentina 3, Raków Częstochowa 3, Samsunspor 3, Shakhtar Donetsk 3, Celje 3, KuPS Kuopio 1, Drita 1, Hacken 1, Shelbourne 1, SK Rapid Wien 0, Rijeka 0, Omonia 0, Lincoln Red Imps 0, Breiðablik 0, Hamrun Spartans 0, Dynamo Kyiv 0, Shkëndija 0, Sigma Olomouc 0, AEK Athens 0, AZ Alkmaar 0, Legia Warszawa 0, Shamrock Rovers 0, Universitatea Craiova 0, Aberdeen 0, Slovan Bratislava 0.

