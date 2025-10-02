Europa League : Roma -Lille , le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli, Hojlund:" De Bruney? E' una leggenda del calcio"
Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione

Buiona la prima a Nizza , la Roma torna in campo per la 2a giornata della League Phase dell’Europa League 2025-2026 e ospita il Lille: i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano la squadra di Bruno Genesio allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.

La squadra giallorossa sta vivendo un momento di grande entusiasmo con quattro vittorie su cinque in campionato e un buon debutto in Europa League con il 2-1 di Nizza, che ha dato fiducia alla squadra giallorossa.

Il Lille arriva alla sfida in buona forma, con forte di dieci punti in sei giornate di Ligue 1 e del successo nella gara d’esordio di Europa League. In campo dal primo minuto l’ex milanista Olivier Giroud.

Roma-Lille, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 2, 2025
