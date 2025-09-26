Bologna , Italiano:”la squadra ha lavorato bene”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 26, 2025
scritto daRedazione

Vincenzo Italiano nonstante la sconfitta nella prima uscita Europa league contro l’Asto Villa è soddisfatto:” Il nsotro obittivo è superare il turno. Mi è piaciuto lo spirito della squadra , purtroppo non abbiamo portato a casa punti.- Loro hanno conquistato tanti corner e su uno di questi abbiamo lasciato libero il tiro dal limite che ha deciso la partita – ha spiegato il tecnico del Bologna -. Poi la squadra ha lavorato bene e abbiamo tirato in porta tante volte e creato tante situazioni, ma negli ultimi metri non siamo stati lucidi . “Nella ripresa abbiamo tentato il tutto per tutto nel finale, ma sono contento perché siamo venuti qui con personalità e abbiamo tirato in porta tante volte – ha aggiunto -. Mi è piaciuto lo spirito della squadra”.

