Europa League: Aston Villa-Bologna , le probabili formazioni

Al via stasera nella tana dell’Aston Villa , il cammino del Bologna in Europa League. Match difficileper i felsinei ma, non impossibile conoscendo la caparbietà della squadra rossoblu allenata da Vincenzo Italiano: si gioca oggi alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham con diretta TV e streaming su Sky.

Le due s quadre si sono già incrociate la scorsa stagione in Champions League, che venne vinta 2-0 dalla squadra di Unai Emery. L’Aston Villa viene dal pareggio in casa del Sunderland mentre il Bologna ha vinto 2-1 col Genoa grazie al rigore di Orsolini.

Le ultime:

Unai Emery punta su McGinn Rogers e Buendìa alle spalle di Watkins. Dibu Martinez giocherà fra i pali. Nel Bologna potrebbe esserci qualche qualche cambio nella formazione con Fabbian, Cambiaghi e Dallinga dal 1′. Freuler e Ferguson in mezzo al campo.

Le proibabili formazioni:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez, Cash, Torres, Konsa, Maatsen; McGinn, Kamara; Guessand, Elliott, Malen; Watkins. Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano