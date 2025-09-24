Europa League: scontri a Nizza, arrestati oltre100 tifosi della Roma

Quello che non deve accadere prima di una partita di calcio. La polizia ha sequestrato oggetti contundenti come sbarre di ferro, , tubi di plastica, pale, coltelli e martelli

Martedì sera di guerriglia nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di Europa League tra i giallorossi e la squadra francese.

Ha riportare tutto il quotidiano l’Equipe : arestate 102 persone “in possesso di armi arrestate e poste in custodia. . Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Alcuni testimini hanno dichiarato che la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. Alcuni degli individui fermati indossavano passamontagna per non essere riconosciuti. Il pronto intervebnto della Poliza schierato al cetro della città ha consentito di squestare ai tifosi romanisti oggetti contundenti e pericolosi come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli. Gli arrstati sono stati dislocati in diverse stazioni di polizia del dipartimento e consegnati ai tribunali sotto l’autorità del procuratore di Nizza. I sequestri e la rapida risposta delle forze dell’ordine francesi hanno impedito ulteriori violenze e danni nel centro della città francese.