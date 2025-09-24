Parte l’Europa League. In campo stasera la Roma, domani il Bologna

L’Europa League 2025-2026 è pronta a iniziare in scena la sua prima giornata.Dove vedere l’Europa League in tv: orari partite 24-25 settembre, programmazione Sky e TV8

I match si giocheranno fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con la Roma (in trasferta sul campo dei francesi del Nizza, mercoledì 24 alle ore 21), e Bologna, ( om Inghilterra contro l Aston Villa, giovedì 25 settembre alle 21,.

Le partite verranno trasmesse da Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, con la gara fra Salisburgo e Porto che sarà trasmessa in chiaro anche su TV8 e in streaming su tv8.it. Di seguito il recap completo della prima giornata.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE, 24-25 SETTEMBRE E DOIVE VEDERLE IN TV

Mercoledì 24 settembre

18.45 Midtjylland-Sturm Graz – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nizza-Roma – Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Betis-Nottingham Forest – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Stella Rossa-Celtic – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Friburgo-Basilea – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

Giovedì 25 settembre

18.45 Lille-Brann – Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest – Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Aston Villa-Bologna – Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Salisburgo-Porto – TV8, Sky Sport 253 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Stoccarda-Celta – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Utrecht-Lione -Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go