Calcio Serie C: Ternana- Pontedera 2-1

(Stefano Giovagnoli) – La Ternana fa sua la partita con il Pontedera, punteggio di 2 a 1, con un “colpo di coda” o per meglio dire un “colpo di fortuna” quando Paolieri di testa ha preso il proprio portiere in contro tempo “spiazzando” l’allenatore toscano Menichini che, al pareggio al “Liberati”, ci aveva strizzato l’occhio.

Una discreta Ternana si è vista solo nell’ultimo quarto d’ora – venti munti gli unici che ha provato ad accelerare e a creare qualcosa.

Un brivido per la difesa pisana al 73’ con un cross di Martella alzato sopra la traversa da Pretato.

Al 77’ occasione d’oro per Leonardi, che ha girato il pallone di testa, ma troppo centralmente.

Ancora una deviazione in corner del portiere Biagini a tamponare l’unico “acuto” della Ternana.

Il goal della vittoria è arrivato rocambolescamente con Paolieri messo in difficoltà dalla sola pressione di Brignola e la Ternana così può solo ringraziare quel tocco beffardo che l’ha favorita.

Inizio partita al “piccolo trotto” per la Ternana facendo leva sul prolungato possesso palla e sul palleggio in scioltezza visto che gli ospiti difendevano basso.

La Ternana ha fatto comunque fatica provando qualche spunto di tanto in tanto con Orellana, la cui conclusione è stata però deviata in calcio d’angolo.

Il Pontedera ha provato a difendersi con ordine come era nella logica dei fatti, ma al 15’ ha avuto l’occasione giusta per “rischiare” di passare in vantaggio quando il portiere della Ternana D’Alterio ci ha “messo una pezza” sulla pericolosa verticalizzazione degli avversari.

Al Pontedera non è mancata la personalità e, quando è “uscita dal proprio guscio”, lo ha fatto bene riproponendosi con Latinetti e con il colpo di testa a centro area di Pretato.

La Ternana ha avuto difficoltà nel trovare gli spazi con la manovra che non ha dato i suoi frutti.

L’obiettivo era sicuramente quello di avere una maggiore incisività per mettere in difficoltà gli avversari e cambiare quello stallo perenne in cui versava la partita.

Il gioco blando della Ternana ha favorito quello di rimessa del Pontedera come il possesso palla tutt’altro che produttivo nella fase risolutiva dell’azione.

La Ternana è stata sempre alla ricerca di quel cambiamento che è spesso mancato ed era quanto mai necessario per “accendere” la gara e portarla a proprio favore.

L’occasione giusta è arrivata al 39’ non su una velocizzazione, bensì con un colpo di testa a centro area di Dubickas dopo un traversone ben calibrato da Martella.

Uno scampato pericolo per la Ternana quando, all’inizio del secondo tempo, l’arbitro è stato richiamato al var dalla panchina del Pontedera per valutare un fallo di mano in area non rilevato.

Un tiro a giro di Orellana è stata la prima conclusione dei rossoverdi senza esito nel secondo tempo.

La conclusione buona è invece stata quella del Pontedera al 65’ con Scaccabarozzi autore di un gran tiro all’incrocio dei pali per l’inaspettato, ma anche per certi versi meritato, pareggio dei toscani.

Per legittimare la vittoria la Ternana ha dovuto impegnarsi nel finale di partita perché non bastava uno sterile controllo del pallone a centrocampo.

Ci voleva qualche scatto in più mettendo una maggiore pressione alla difesa avversaria che, evidentemente, l’ha sentita nell’occasione dell’autogoal che ha dato una “mano” alla Ternana.

“E’ stata una partita tosca, ma sono felice che siamo riusciti a portare a casa il risultato”.

Il centrocampista Marco Garetto non nasconde le difficoltà e intanto è contento per l’inserimento nel gruppo rossoverde.

“A centrocampo posso giocare in qualsiasi posizione – dice – cercando di esaltare le mie caratteristiche in base a quali saranno le scelte del mister. La scelta di venire alla Ternana, poi, è stata semplice perché è una squadra che parla da sé per il tifo, la storia e, intanto, il direttore Mammarella mi aveva rassicurato su quello che poi sarebbe stato il futuro”.

“Difficile fare risultato al Liberati” – le prime parole dell’allenatore degli ospiti Leonardo Menichini.

“Uscirne indenne non era per niente facile e intanto abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata chiudendo tutti gli spazi per poi ripartire.

I ragazzi hanno interpretato bene la gara, ma forse ci è mancata un pò di manovra in più.”

IL TABELLINO

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio, Donati, Capuano (46’ Maestrelli), Martella, Romeo, Vallocchia (70’ Leonardi), Tripi, Durmush (63’ Ndrecka), Garetto, Orellana (63’ Brignola), Dubickas. All. F. Liverani

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini, Perretta, Corradini, Pretato, Tempre (57’ Paolieri), Ladinetti (75’ Faggi), Manfredonia (87’ Battimeli), Vitali, Scarabarozzi (75’ Pietrelli), Bassanini (75’Ianesi), Nabian. All. L. Menichini

ARBITRO: Giorgio Bozzetto (sez. Bergamo)

ASSISTENTI: Giuseppe Romanello (sez. Napoli); Nicola Valcaccia (sez. Castellammare di Stabia)

IV UFFICIALE: Alessandro Colelli (sez. Ostia)

FVS: Gianmarco Macripò (sez. Siena)

Marcatori: 39’ Dubickas (Ternana), 65’ Scarabozzi (Pontedera). aut. Paolieri (Ternana)

Ammoniti: Ladinetti e Batimelli (Pontedera), Liverani (allenatore della Ternana)

ANGOLI: 7 a 2 per la Ternana

RECUPERO: 0’ pt.; 8 st.

SPETTATORI: 2.419 (di cui 8 ospiti)