Milan , Landucci:”Gimenez? le sue prestazioni sno state sempre buone”

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione
Il Milan continua a giocare bene e vincere: contro il Lecce – sedicesini di finale Coppa Italia . i Rossoneri guadagno gli ottavi e battono i salentini 3-0.Max Allegri doveva ancora scontare una giornata di squalifica, quindi a guidare i rossoneri c’era il fido Marco Landucci. 

Il vice di i Allegri ha iniziato ad analizzare la prestazione del Milan da una delle note più positive della serata: il ritorno al gol di Gimenez, bersagliato dalle critiche per le occasioni mancate in questo inizio di stagione: “È normale – attacca Landucci – un attaccante deve fare gol, ma le sue prestazioni sono sempre state buone. Era una questione di tempo prima che segnasse. Spero che questo gol possa aiutarlo”. 

Poi il secondo di Allegri passa all’analisi del match: “Siamo partiti un po’ piano, poi loro sono rimasti in 10 e tutto è stato più facile. Nel secondo tempo potevamo fare girare la palla più velocemente, potevamo fare meglio. Però abbiamo vinto e questo è l’importante. Volevamo passare il turno, siamo contenti”. 

Settembre 24, 2025
scritto daRedazione
