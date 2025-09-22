Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2
Napoli - Pisa 3-2. Partenopei in solitaria in testa alla classifica
Napoli , Lucca:" abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 vs 11"

Pisa , Gilardino:” sono orgoglioso della squadra”

Settembre 22, 2025
“Abbiamo giocato comn il giusto atteggiamento. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, non è da tutti venire a Napoli e creare 3-4 situazioni importanti. C’è l’amarezza del risultato, perchè pur giocando così non portiamo a casa il premio. C’è la volontà di migliorare e credo molto in questi ragazzi”. Così l’allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Napoli in campionato. “Gli episodi? Sono andati a favore del Napoli, ma non mi piace parlarne”.

