Pisa , Gilardino:” sono orgoglioso della squadra”

“Abbiamo giocato comn il giusto atteggiamento. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, non è da tutti venire a Napoli e creare 3-4 situazioni importanti. C’è l’amarezza del risultato, perchè pur giocando così non portiamo a casa il premio. C’è la volontà di migliorare e credo molto in questi ragazzi”. Così l’allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Napoli in campionato. “Gli episodi? Sono andati a favore del Napoli, ma non mi piace parlarne”.