Milan -Lecce , Allegri : Leao non sarà della partita”

Il Milan il Lecce in Coppa Italia con il Lecce, gara prevista domani sera su Canale 5 con diretta esclusiva dalle 21.Allegri probabilmente darà spazio a qualcuno che ha meno minuti sulle gambe, ma dovrà fare i conti ancora una volta con l’assenza di Rafael Leao: “Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno – ha aggiunto Allegri -. Il rientro di Leao non sarà assolutamente domani. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli”.