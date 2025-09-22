Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Tennis: Musetti in finale Atp d Chenghu
Milan -Lecce , Allegri : Leao non sarà della partita”
San Siro , Sindaco Sala:"non voglio fare più previsioni"

Milan -Lecce , Allegri : Leao non sarà della partita”

Settembre 22, 2025
scritto daRedazione

Il Milan il Lecce in Coppa Italia con il Lecce, gara prevista domani sera su Canale 5 con diretta esclusiva dalle 21.Allegri probabilmente darà spazio a qualcuno che ha meno minuti sulle gambe, ma dovrà fare i conti ancora una volta con l’assenza di Rafael Leao: “Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno – ha aggiunto Allegri -. Il rientro di Leao non sarà assolutamente domani. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli”.

Settembre 22, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Tennis: Musetti in finale Atp d Chenghu

Settembre 22, 2025
Articolo successivo

San Siro , Sindaco Sala:"non voglio fare più previsioni"

Settembre 22, 2025

Recommended for You

Sassuolo, Grosso:” sappiamo qual’è il nostro obiettivo