San Siro , Sindaco Sala:”non voglio fare più previsioni”

Settembre 22, 2025
scritto daRedazione

Il Sindaco di Milano mom ne vuole più sapere sulla questione dello stadio di San Siro stato . Il pormo cittadino interpellato sulla questione legata alla riqualificazione o all’abbattimento dello stadio milanese , con conseguente possibilità delle squadre di avere un nuovo stadio di proprietà:.: non mi sento di dire più niente a nessuno, questa faccenda mi ha sfinito ma so di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione. Non voglio più fare previsioni, sta alla coscienza di ognuno”. 

Sulle dichiarazioni di “Marotta?- non credo che siano delle minacce chiaro che sia possibile che le squadre lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c’era da fare.”.

Sugli Europei 2032 – “Ho incontrato stamattina Michela Uva, direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale dell’Uefa, per fare il punto sugli Europei del 2032. Verranno assegnati nell’ottobre 2026 all’Italia o alla Turchia, anche se l’Italia onestamente è favorita. Nel dossier bisogna indicare i cinque stadi. Per la situazione di oggi, il rischio è che non ci sia Milano. Detto ciò, che io sia a favore dello stadio e mi sia battuto per mantenere lo stadio a Milano, e che credo che l’accordo sia un buon accordo, è agli atti e nei fatti. I consiglieri decideranno e spiegheranno ai cittadini perché votano si o no”. 

Settembre 22, 2025
scritto daRedazione
