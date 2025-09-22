Coppa Italia sedicesmi di finale . Le designazioni arbitrali

Aia ha reso note le designazioni per le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma questa settimana. Di seguito l’elenco completo:
- Cagliari-Frosinone: Feliciani (23.09 ore 17:00)
- Udinese-Palermo: Zanotti (23.09 ore 18:30)
- Milan-Lecce: Tremolada (23.09 ore 21:00)
- Parma-Spezia: Mucera (24.09 ore 17:00)
- Hellas Verona-Venezia: Calzavara (24.09 ore 18:30)
- Como-Sassuolo: Turrini (24.09 ore 21:00)
- Genoa-Empoli: Dionisi (25.09 ore 18:30)
- Torino-Pisa: Pezzuto (25.09 ore 21:00)