Coppa Italia sedicesmi di finale . Le designazioni arbitrali

Settembre 22, 2025
scritto daRedazione

Aia ha reso note le designazioni per le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma questa settimana. Di seguito l’elenco completo: 

  • Cagliari-Frosinone: Feliciani (23.09 ore 17:00)
  • Udinese-Palermo: Zanotti (23.09 ore 18:30)
  • Milan-Lecce: Tremolada (23.09 ore 21:00)
  • Parma-Spezia: Mucera (24.09 ore 17:00)
  • Hellas Verona-Venezia: Calzavara (24.09 ore 18:30)
  • Como-Sassuolo: Turrini (24.09 ore 21:00)
  • Genoa-Empoli: Dionisi (25.09 ore 18:30)
  • Torino-Pisa: Pezzuto (25.09 ore 21:00) 
Settembre 22, 2025
scritto daRedazione
