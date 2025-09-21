Alla Fiorentina non basta Mandragora. Kempf – Addai , puniscono la viola 2-1

Così come lo corso campionato, lIl Como batte al Franchi la Fiorentina 2-1, da stasera è crisi per i viola fischiati al termine del match dai propri tifosi. Seconda sconfitta consecutiva – casalinga dopo quella 3-1 contro il Napoli.

Nel l primo tempo Mandragora (6′) sblocca il match con un sinistro potente sugli sviluppi di una punizione respinta dalla barriera. Nel recupero della prima parte della gara , concesso da Bomacina un calcio di rigore al Como , per un cintatto al limite dell’area tra Nicolussi -Caviglia e Perrone , poi il VAR toglie l’opportunità ai lariani di sfruttare il penalty.

Nella ripresa Fabregas catechizza i suoi , è un’altro Como che aumeta la pressione con gradi giocate di Nico Paz e ribalta il risultato: Kempf (65′) sdi testa su calcio di punzione di Paz fa 1-1,e nel finale (94′) una grande giocata del giovane Addai e tiro rasoterra sul orimo palo fa secco De Gea. Fiorentina che rimane insabbiata nelle parti basse della classifica a quota 2 punti , e e senza vittorie, Como che sale a 7 punti u

IL TABELLINO

FIORENTINA-COMO 1-2

Fiorentina (4-4-2): De Gea 5; Dodò5, Pongracic5 , Ranieri5,5 (32′ st Viti) s.v. , Gosen 5s; Lamptey 5(22′ Fortini5), Mandragora 6 (17′ st Fagioli 5), Nicolussi Caviglia6 , Fazzini 5,5 (17′ st Sohm 5 ); Kean 5,5 , Piccoli 5 (32′ st Dzeko s.v.).

A disp.: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Marì, Parisi, Sabiri, Richardson, Ndour, Gudmundsson. All.: Pioli 5

Como (4-2-3-1): Butez 6 ; Smolcic6 , Deigo Carlos 6 , Kempf 6,5, Valle 6 (37′ st Posch s.v. ); Perrone 6,5 , Sergi Roberto 6,5(50′ st Goldaniga s.v. ); Vojvoda 5,5 (1′ st Jesus Rodriguez) 6 , Paz 7 , Kuhn 6(16′ st Douvikas 6 ); Morata 5,5 (16′ st Addai).

A disp.: Vigorito, Cavlina, Moreno, Caqueret, Baturina, Da Cunha, Cerri. All.: Fabregas 7

Marcatori: 6′ Mandragora (F), 20′ st Kempf (C), 49′ st Addai (C)

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Pongracic, Ranieri, Dodò, Sohm (F); Vojvoda, Sergi Roberto, Kempf (C)