Atalanta , Juric:”a lunghi tratti abbiamo fatto molto bene”

Settembre 21, 2025
scritto daRedazione

Ivan Juric , tornato nel suo vecchio stadio ?Olimpico Grande Torino’, alla guida dell’Atalanta ha portato via l’intera posta contro i granata , la squiadra di Baroni a tratti irriconoscibile.- ” “La situazione rispetto a prima è molto peggiorata –  Quando c’ero io c’era un bell’ambiente: dispiace vedere questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro”.

“A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene”.

Settembre 21, 2025
scritto daRedazione
