Serie C , Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia
Torino, Baroni :” dopo il gol siamo usciti dalla partita”
Settembre 21, 2025
E’ amarissimo il commento di Marco Baroni , dopo la pesante sconfitta del suo Torino (0-3) l’Atalanta:- Non mi spaventa il lavoro.- Ho gestito situazione del genere in altre circostanze”.- Sul match, “Ho parlato alla squadra: eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile – le parole del tecnico in conferenza -. Tre reti prese in otto minuti è un problema di atteggiamento mentale. Non devi mai mollare perché si può recuperare. Avevamo trovato solidità e compattezza, ma non si possono avere queste amnesie”.

Settembre 21, 2025
Serie C , Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia

Settembre 21, 2025
Atalanta , Juric:"a lunghi tratti abbiamo fatto molto bene"

Settembre 21, 2025

