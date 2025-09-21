Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2
Serie C , Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia
Serie C , Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia

Settembre 21, 2025
Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia dopo l’esonero di Vincenzo Cangelosi. Lo ha annunciato la società di Lega Pro, sul suo sito. “Allenatore di grande esperienza e personalità, Braglia – sottolinea il Perugia – vanta una lunga carriera nei professionisti, con oltre 1.000 panchine tra serie B e C, e numerose promozioni ottenute alla guida di club storici del panorama calcistico italiano. Tra i suoi successi più importanti si ricordano le promozioni in B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro e, tra le altre, anche le panchine con altri club come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso. Il mister si avvarrà del supporto di un collaboratore tecnico che andrà ad aggiungersi all’attuale staff”.

Settembre 21, 2025
Settembre 21, 2025

