Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2
ATLETICA – CAMPIONATI DEL MONDO - TOKYO 2025.La rassegna giapponese conferma la nuova tendenza dell'Atletica
Lazio , Zaccagni:"abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare"
Serie C , Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia

Settembre 21, 2025
Redazione

C’è tanta amarezza nelle paroile del capitano della Lazio Gianluca Zaccagni , dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. ” avevamo la partita in mano, poi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Dispiace perché ci è mancato solo il gol”. Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni di DAZN,.-“Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto, che è l’unico appiglio per andare avanti. Dobbiamo ripartire da qui già dal match contro il Genoa”.

Settembre 21, 2025
scritto daRedazione
