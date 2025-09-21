Lazio , Zaccagni:”abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare”

C’è tanta amarezza nelle paroile del capitano della Lazio Gianluca Zaccagni , dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. ” avevamo la partita in mano, poi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Dispiace perché ci è mancato solo il gol”. Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni di DAZN,.-“Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto, che è l’unico appiglio per andare avanti. Dobbiamo ripartire da qui già dal match contro il Genoa”.