Belotti:”mi ricoderò sicuramente la vittoria contro il Lecce”

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione

E’ tormato protagonista con la suacresta da’Gallo’, così Andrea Belotti , ha siglato nella sua 350^ presenza in Serie A la sua personale doppietta nella vittoria del Cagliari al Via del mare contro il Lecce.

“Sono molto contento perché oggi credo che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione – ha detto Belotti -. Volevamo i tre punti e sapevamo che non era facile-. La classifica? E’ presto per guardarla. Sappiamo qual è il nostro cammino e il nostro obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo prima possibile”.

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione
