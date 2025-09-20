Belotti:”mi ricoderò sicuramente la vittoria contro il Lecce”

E’ tormato protagonista con la suacresta da’Gallo’, così Andrea Belotti , ha siglato nella sua 350^ presenza in Serie A la sua personale doppietta nella vittoria del Cagliari al Via del mare contro il Lecce.

“Sono molto contento perché oggi credo che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione – ha detto Belotti -. Volevamo i tre punti e sapevamo che non era facile-. La classifica? E’ presto per guardarla. Sappiamo qual è il nostro cammino e il nostro obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo prima possibile”.