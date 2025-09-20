Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cagliari, Pisacane:"Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare sodo"
Udinese, Bravo:”quest’anno la squadra è forte con personalità”

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Iker Bravo ha parlato così della sua avventura all’Udinese: “Mi è piaciuta la filosofia del club. È in Serie A da 31 anni e questo dice molto. Tanti calciatori sono arrivati in alto passando da qui, io lavoro per questo. Quest’anno la squadra è nuova, forte, ha personalità. È un gruppo unito. C’è la qualità per fare bene. Non ci poniamo obiettivi – prosegue l’attaccante -, e non parliamo di salvezza.

