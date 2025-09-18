Sfondo scuro Sfondo chiaro
Fiocco azzurro in casa Locatelli
Fallimento Pistoiese. Tribunale dispone misure cautelari
Pisa, N'zola:"con Meister possiamo convivere in campo"

Fallimento Pistoiese. Tribunale dispone misure cautelari

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione

Nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento della Pistoiese, storica società calcistica con un trascorso anche in serie A, dopo i sequestri da 1,7 milioni di euro eseguiti lo scorso luglio, arriva un nuovo capitolo giudiziario che riguarda l’ex dirigenza: il gip del Tribunale di Pistoia ha disposto misure cautelari personali per tre persone – un amministratore di fatto, un avvocato e un commercialista – accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false, indebita compensazione di crediti fiscali e appropriazione indebita.

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione
Fiocco azzurro in casa Locatelli

Settembre 18, 2025
Pisa, N'zola:"con Meister possiamo convivere in campo"

Settembre 18, 2025

