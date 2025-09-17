Parma , Valeri : “pennsiamo alla trasferta contro la Cremonese”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma, Emanuele Valeri ha commentato la sconfitta contro il Cagliari e incoraggiato i suoi compagni di squadra in vista della prossima giornata di Serie A. Queste le parole del terzino del Parma: “Ci è mancata la concretezza che invece hanno avuto i nostri avversari. Non rimpiango nulla, abbiamo fatto una grandissima partita ma sappiamo che alcune volte il calcio è così”.

