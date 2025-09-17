Tennis , Coppa Davis, sorteggio  per l’Italia: Austria all’esordio, pericolo Spagna solo in finale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Gli azzurri sono stati inseriti nella parte alta del tabellone che vedrà la presenza anche di Francia e Belgio.

Gli azzurri detentori della Coppa hanno evitato uno scontro con la Soagna Spagna all’esordio nella Final Eight di Coppa Davis. DSemmaoi le due nazionali arriveranno in finale , allora ci sarà uno match tra Carlos Aòlzaraz e Jannik Sinner

Il sorteggio andato in scena a Bologna si è rivelato positivo gli azzurri che ai quarti di finale affronteranno l’Austria, fra le sorprese emerse dalla fase preliminare, evitando così il pericolo proveniente dalla Penisola Iberica.

Dall’altra parte del seeding sarà invece presente la Spagna di Alcaraz che esordirà contro la Repubblica Ceca, un avversario tutt’altro che facile da superare. Sulla strada del numero 1 al mondo ci potrebbe essere anche la Germania di Alexander Zverev che in apertura affronterà l’Argentina

