Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Torino, Simeone su Istagram:"non c'è tempo per rilassarsi"
Sinner scende in campo a Montecarlo
Fascicolo al Mugello in cerca della prima vittoria stagionale

Sinner scende in campo a Montecarlo

Assorbita la sconfitta nella finale Us Open ad opera del suo amico ecollega Alcaraz , Jammik Sinner, dopo una breve pausa è tormato in campo a Montecarlo per una prima sessione di allenamenti alla ricerca di quell’imprevidibilità che – come lui stesso ha dichiarato – gli è mancata a Flushing Meadows. Al Country Club monegasco il 24enne altoatesino ha prima svolto qualche scambio con il giovane ungherese Daniil Valter, seguito da Fabio Lavazza, per poi concentrarsi sui fondamentali da sistemare. L’ex numero uno del mondo si è comcentrato anche sul servizio in vista dei prossimni match: l’ATP 500 di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai, ma poi anche al finale di stagione con ATP Finals e Coppa Davis.

