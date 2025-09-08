Alcaraz fa sua la finale agli Us Open sconfitto Sinner

Carlos Alcaraz sale sul gradino pià alto agli Us Open e del ranking.

A Flushing Meadows il campione spagnolo batte uno Jannik Sinner l’altoatesino non è sembrato non al cento per cento della condizione fisica ,aggiudicandosi la finale cl punteggio finale (2-6, 6-3, 1-6, 4-6). L’iberico sorpassa l’azzurro in cima alla classifica Atp diventando il nuovo numero uno del mondo.

Sul centrale dell’Arthur Ashe Carlos presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , parte forte, e come l solito comanda il gioco col dritto e conquista il primo set con un doppio break.

Nel secondo parziale Jannik è più reattivo sia sulle rispodste cheal servizio s pareggia i conti aumentando il ritmo dello scambio. La reazione dell’itakliuanoi non scalfidsce quella dello spagnolo., il suo rivescio lungolinea è l’arma vincent. Sinner si deve accontentare di un solo game nel terzo set e poi chiude la partita continuando a giocare e a servire in maniera aggressiva fino al 6-4 finale.