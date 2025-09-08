Sfondo scuro Sfondo chiaro
Velasco , "Il Mercante dei Sogni" "credo che questo gruppo abbia meritato di vincere"
Alcaraz fa sua la finale agli Us Open sconfitto Sinner

Settembre 8, 2025
scritto daRedazione

Carlos Alcaraz sale sul gradino pià alto agli Us Open e del ranking.

A Flushing Meadows il campione spagnolo batte uno Jannik Sinner l’altoatesino non è sembrato non al cento per cento della condizione fisica ,aggiudicandosi la finale cl punteggio finale (2-6, 6-3, 1-6, 4-6). L’iberico sorpassa l’azzurro in cima alla classifica Atp diventando il nuovo numero uno del mondo.

Sul centrale dell’Arthur Ashe Carlos presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , parte forte, e come l solito comanda il gioco col dritto e conquista il primo set con un doppio break.

Nel secondo parziale Jannik è più reattivo sia sulle rispodste cheal servizio s pareggia i conti aumentando il ritmo dello scambio. La reazione dell’itakliuanoi non scalfidsce quella dello spagnolo., il suo rivescio lungolinea è l’arma vincent. Sinner si deve accontentare di un solo game nel terzo set e poi chiude la partita continuando a giocare e a servire in maniera aggressiva fino al 6-4 finale. 

Settembre 8, 2025
scritto daRedazione
Velasco , "Il Mercante dei Sogni" "credo che questo gruppo abbia meritato di vincere"

Settembre 7, 2025

